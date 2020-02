Portraits de famille du samedi 01 février 2020

aide mémoire émission du 25 janvier 2020

WEBER : Final, perpetuum mobile, presto, de la 1ère Sonate (1921) SCHUMANN : Frühlingsnacht, transcrit par Liszt (1922) MENDELSSOHN : Scherzo, extrait du Songe d’une nuit d’été, transcrit par Rachmaninov (1939)

***

CHOPIN : 4ème Scherzo op.54 (1949) CHOPIN : 3ème Ballade op.47 (1938) CHOPIN : Barcarolle op.60 (1939)

***

RAMEAU : Gavotte et ses Six Doublons RAVEL : Jeux d’eau POULENC : Mouvement perpétuel IBERT : Le petit âne blanc DEBUSSY : Clair de lune DEBUSSY : Toccata (Enregistrements réalisés entre 1919 et 1939)

***

SAINT-SAENS : 1er mouvement du Concerto n°2 op.22 London Philharmonic Orchestra, dir.Basil Cameron (1947)

RACHMANINOV : 2ème Concerto en ut mineur London Philharmonic Orchestra, dir. Walter Goehre (1937)

------------------------------------------------------------------------------

Benno Moiseiwitsch (piano)

Weber (1786-1826)

Final de la sonate No. 1 en Do Maj., Op. 24

Enr 19 sept. 1921

Schumann (1810-1856) / Liszt (1811/1886)

Fruhlingsnacht

Enr 18 Juillet 1922

Naxos 8111116

Mendelssohn (1809-1847) / arr. S. Rachmaninov (1873-1943)

Songe d’une nuit d’été, Op. 61 Scherzo

Enr 17 Mars 1939

Chopin (1810/1849)

Scherzo No. 4 en Mi Maj. Op. 54

Enr. 28 Septembre 1949

Naxos 8110770

Chopin

Ballade N°3 en La Bémol Maj., Op.47

23 Septembre 1938

Naxos 8111118

Chopin

Barcarolle en Fa # Maj. , Op. 60

Enr. 17 Mars 1939

Naxos 8110770

Ravel (1875-1937)

Jeux d’eau

Enr. 20 Mars 1929

Naxos 8110689

Poulenc (1899-1963)

Mouvement perpétuel N°1

Enr. 17 Février 1938

Naxos 8110689

Ibert (1890-1952)

Le petit âne blanc (Histoires) Enr ....

Debussy (1862-1918)

Suite Bergamasque : Clair de lune

Enr 28 Février 1946

Naxos 8110689

Pour le piano L 95 Toccata

Enr 21 Mars 1946

Naxos 8110689

Saint-Saëns, Charles Camille (1835-1921)

1er Mouvement du concerto N°2 en Sol min., op.22

Andante sostenuto –Molto animato

Enr. 25 avril 1947

Naxos 8110683

Rachmaninov, Sergey Vassilievich (1873-1943)

Concerto N°2 en Do min. OP.16

Enr. 24/11 et 13/12 1937

Naxos 8110676