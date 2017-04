"Mes Poissons d'avril"

Générique :

Brahms / Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, Piano

Accord 4761894

Programmation musicale ♪♪

♫ Liszt (transcription pour 2 pianos par Camille Saint-Saëns)

Sonate en si mineur S178

Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle, piano

MELODIA 10 02463

♫ Bach (arrangement par le Terem Quartet)

Toccata et Fugue en ré mineur - extrait d’un concert donné le 29 mai 2004 au Casino d’Aix-Les-Bains pendant les Nuits Romantiques du Bourget

Terem Quartet de Saint Petersbourg

Enregistrement non-commercialisé

♫ Richard Heuberger

Der Opernball : Im Chambre Sépareé

Shin-ichiro Nakano, clavecin

Denon 78729

♫ Rossini (arrangement de Mary et R. Schneider)

Ouverture de Guillaume Tell

Mary Schneider, chant

The Sydney International Orchestra

Tommy Tycho, direction

EMI 7243 4 94783 2 9

♫ Gounod

Final de Faust

Jenny Williams, soprano

Thomas Burns, baryton

Cosme Mc Moon, piano

RCA Victor / BMG classics 1175

♫ Donizetti (arrangement d’Antoine Tamestit)

La Fille du Régiment : Air de Marie

Antoine Tamestit, alto Stradivarius

Cédric Tiberghien, piano

Harmonia Mundi 902277

♫ Brahms (transcription d’époque pour 8 mains de Paul Fiodorovitch Juon)

Andante du Concerto pour piano et orchestre n°2 en si bémol majeur opus 83

Isabelle et Florence Lafitte, piano

Olivier Vernet et Cédric Meckler, orgue

Ligia 0104261 13

♫ Extrait de la pièce Le Manteau de Nicolas Gogol, extrait d’un spectacle donné le 28 mai 2004 avec Claude Piéplu au Théâtre du Casino d’Aix-Les-Bains pendant les Nuits Romantiques du Bourget.

Enregistrement non-commercialisé

♫ Anton Dvorak

Trio pour piano et cordes n°4 en mi mineur « Dumky », opus 90 B. 166

Trio Wanderer

Harmonia Mundi 902248

♫ Travail de classe de Michel Bouquet sur Racine, archive du 29 avril 1987.

Frémeaux et Associés 5158

♫ Ravel (transcription de David Walter)

Autour de Ma Mère l’Oye, du Petit Poucet et du Jardin Féerique, le 20 mai 2006 au Théâtre du Casino d’Aix-Les-Bains pendant les Nuits Romantiques du Bourget

Quintette à vent Moragues

Philippe Cassard, piano

Enregistrement non-commercialisé

♫ Lecture par Jean-Claude Dreyfus du poème L’Orgue de Barbarie de Jacques Prévert, le 20 mai 2006 au Théâtre du Casino d’Aix-Les-Bains pendant les Nuits Romantiques du Bourget

Enregistrement non-commercialisé

♫ Clément Doucet

Chopinata

Clément Doucet, piano

Frémeaux et Associés 5286

♫ Chopin (arrangement de Carmen Carvallaro)

Polonaise Fox Trot

Orchestre de Carmen Carvallaro

Frémeaux et Associés 5286

♫ Chopin (arrangement de John Kirby)

Minute Waltz

Orchestre de John Kirby

Frémeaux et Associés 5286

♫ Chopin (arrangement d’André Kostelanetz)

Fantaisie Impromptu

Orchestre d’André Kostelanetz

Frémeaux et Associés 5286

♫ Camille Saint-Saëns (transcription pour deux pianos de Liszt, Horowitz et Arthur Ancelle)

Danse Macabre

Ludmila Berlinskaya et Arthur Ancelle, piano

MELODIA 10 02463