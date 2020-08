Pianistes suisses : Edwin Fischer (1/2)

Programme autour de Bach et Mozart. Nos amis Helvètes ont accueilli et naturalisé d’innombrables musiciens. Mais les nés-natifs ont un parrain légendaire, disciple du dernier élève de Liszt, Martin Krause. Le rayonnement et l’humanité d’Edwin Fischer (1886-1960) ont marqué toute une époque.

- Berlin Fischer, Edwin *06.10.1886-24.01.1960+pianist, conductor, Switzerland , © Getty / Atelier Jacobi/ullstein bild