Un troisième et dernier volet consacré aux pianistes canadiens : plus on explore le territoire pianistique d'un pays, plus on découvre ou redécouvre des artistes de tout premier plan. Encore deux grands pianistes canadiens et un "final" annonciateur de 2 émissions bientôt consacrées à Louis Lortie.

Pianistes canadiens (3/3) : Anton Kuerti, Stéphane Lemelin, Louis Lortie