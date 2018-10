Petit inventaire des Mazurkas de Chopin

Générique :

Brahms / Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, Piano

Accord 4761894

Frédéric Chopin

Mazurka en do mineur op.56 n°3

Vladimir Horowitz, piano

The Last Recording (enr. New York 1989)

Frédéric Chopin

Mazurka N°27 en mi mineur op.41/2

Mazurka N°21 en do# mineur op.30/4

Mazurka N°7 en fa mineur op.7 n°3

Vladimir Horowitz, piano

Presto Classical (Récital du 21/2/1949)

Frédéric Chopin

Mazurka en si mineur op.33 n°4

Vladimir Horowitz, piano

Sony

Frédéric Chopin

Mazurka en do# mineur op.63 n°3

Mazurka op.7 n°3

Vladimir Horowitz, piano

Document non commercialisé (Récital au TCE le 25/10/1985)

Frédéric Chopin

Mazurka op.6 n°2

Mazurka en do# mineur op.63 n°3

Alfred Cortot, piano

EMI

Frédéric Chopin

Mazurka n°13 en la mineur op.17 n°3

Mazurka n°13 en la mineur op.17 n°4

Thierry de Brunhoff, piano

Coll. Les rarissimes de Thierry de Brunhoff (enr. Salle Wagram 1963)

Frédéric Chopin

Mazurka en sol Maj. op.67 n°1

Mazurka en sol mineur op.67 n°2

Mazurka en do Maj. op.67 n°3

Mazurka en la mineur op.67 n°4

Jean-Marc Luisada, piano

RCA

Frédéric Chopin

Mazurka en si bémol Maj. op.7 n°1

Jean-Marc Luisada, piano

DG 435760 (1990)

Frédéric Chopin

Rondo à la mazur en fa Maj. op.5

Nikita Magaloff, piano

Melomania (récital Milan 1986)

Frédéric Chopin

Andante spianato en sol Maj. n°33

Mazurka en si Maj. op.56 n°1

Daniil Trifonov, piano

DECCA 476 4347

Frédéric Chopin

3 Mazurkas

Ignaz Friedman, Piano

Naxos

Frédéric Chopin

Mazurka N°32 en sol# mineur op.50 n°3

Mazurka N°49 en la mineur op.68 n°2

Mazurka N°51 en fa mineur op.68 n°4

Eugen Indjic, piano

Andante Spianato

Frédéric Chopin

Mazurka N°22 en sol# mineur op.33 n°1

Arturo Bendetti-Michelangeli, piano

DGG 413 449-2 (1972)

Frédéric Chopin

Mazurka en la mineur op.59 n°1

Fou Ts'ong, piano (piano Erard 1949)

NORODOWY INSTYTUT NIFCCD 001 (2005)

Frédéric Chopin

Mazurka en ut# mineur op.30 n°4

Vladimir Sofronitzky, piano

BRILLIANT Classics 8975 (1947)