Nikita Magaloff (1)

Brahms / Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, Piano

Accord 4761894

► Programme musical

Chopin

8 Préludes de Chopin, op. 28

No 1 In C Major

No 4 In E Minor

No 7 In A Major

No 8 In F Sharp Minor

No 13 In F Sharp Major

No 16 In B Flat Minor

No 23 In F Major

No 24 In D Minor

Nikita Magaloff, Piano

TBR 0029 0030-2

Live Tokyo, 1991

1▒ Interview de Nikita Magaloff / document INA ..., premières études pianistiques, Ravel ....

Ravel

Forlane

«Tombeau de Couperin»

TBR 0029 0030-2

2▒ Interview de Nikita Magaloff / document INA ...élève d' Isidore Philipp (filiation Chopin) ... à propos de Ravel....

Ravel

Rigaudon

(Tombeau de Couperin)

TBR 0029 0030-2

3▒ Interview de Nikita Magaloff / document INA (rencontre avec Joseph Szigeti)

Mozart

Sonate en mi mineur K. 304 pour violon et piano

1er Mouvement, allegro

Joseph Szigeti, Violon

Nikita Magaloff, Piano

LAB 007.8 Biddulph Recordings

Enr. 1933

Chopin

Magaloff, Piano

♪Quatre versions de la Sonate N°3 en si mineur, op. 58

Début Finale. Presto non tanto

Decca 475 6157, enr. 1954

Newton classics 880 2076, enr .1976

Praga 250042, enr 1966, Prague

Tobu recordings , enr. 1991, Tokyo

Chopin

Magaloff, Piano

♪ 3 Mazurkas (enchaînées)

op 30 / Allegretto en ut ♯ mineur

Decca 450 5378, 1956-57

op 59 / Vivace en Fa ♯ mineur

Philips, 1975

op 63 / en ut ♯ mineur

Live Milan, 1986

Prokofiev

Sonate N°3, o. 28

Magaloff, Piano

Montaigne MAG 8941

Concert, Festival de Montreux

Rachmaninov

Concerto N°1 (extrait)

Cadence du 1er Mouvement

En Concert

RACHMANINOFF Piano Concerto No.1●Prelude | N.Magaloff, RAI Torino, K.Martin | video Milan 1986 ® YOUTUBE

Stravinsky

Piano Rag Music

Nikita Magaloff, Piano

Montaigne MAG 8941

Concert Festival de Montreux

Scriabine

Choix d'Etudes

Étude op. 8 no 2 en Fa dièse mineur : A cappricio, con forza

Étude op. 8 no 4 en Si majeur : Piacevole

Étude op. 8 no 12 en Ré dièse mineur : Patetico

Étude op. 42 no 3 en Fa dièse majeur, Prestissimo

Étude op. 42 no 7 en Fa mineur, Agitato

Etude op.65 n°3 Molto vivace

Enr. 1992

n.c.

Chopin

Sonate n° 58

Mouvement lent

Philippe Cassard, Piano

Studio 106, Radio France, hiver 2017

* Dédicace à Nikita Magaloff