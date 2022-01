Ida Haendel (1928-2020), maîtresse violoniste.

L’enfant prodige qu’elle était à 7 ans s’est transformée en une violoniste phénoménale, dans un monde exclusivement dominé par des hommes. Géante parmi les géants.

Ida Haendel (1928 –2020)a été LA grande violoniste du siècle, héritière d’une tradition recueillie auprès de Carl Flesch. Mais autant qu’un témoin de la vie musicale, Ida Haendel est une musicienne infatigable, donnant des concerts à travers le monde avec toujours la même énergie. La caméra suit Ida Haendel en répétition et en concert avec le pianiste Itamar Golan et avec le chef d’orchestre Vladimir Ashkenazy. Plus qu’une biographie, ce documentaire est un instantané sans fard.

Ida Haendel - Brahms: Concerto pour violon in D major - Franz-Paul Decker/Radio Orchestra, Canada

David Garrett's - Vie et oeuvre d'Ida Haendel (Documentaire 2018)

