L’oeuvre pour piano de Brahms, ma discothèque idéale

Une toute petite partie de mon Panthéon pianistique brahmsien, des légendaires Egon Petri et Wilhelm Backhaus à Arcadi Volodos. Esthétiques et approches instrumentales très différentes se rejoignent sur le lyrisme et la texture orchestrale du piano de Brahms.

Portrait du compositeur Johannes Brahms dans sa maison à Vienne. 19th century. Vienna, Haydn-Museum (Photo by DeAgostini/Getty Images), © Getty