Pianistes canadiens (4/4) : Louis Lortie

Que n'a-t-il pas joué ? Son répertoire est une encyclopédie, sa discographie pléthorique. A 62 ans, Louis Lortie mène une double carrière de pianiste invité sur toutes les scènes du monde, et de pédagogue réputé, à la Chapelle Royale de Bruxelles.

Depuis plus de trois décennies, le pianiste canadien-français Louis Lortie s'est produit dans le monde entier, se bâtissant la réputation d'être l'un des pianistes les plus polyvalents au monde. Il étend sa voix interprétative à un large éventail de répertoires, et ses performances et enregistrements primés témoignent de sa remarquable palette musicale.

Louis Lortie – Beethoven : Sonate pour piano n°17

