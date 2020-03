Alfred Brendel, les jeunes années

Celui qui, né en 1931 et s'est retiré de la scène en 2008, a été sans doute le grand interprète des classiques viennois (Haydn, Mozart, Beethoven) et de Schubert, a, dans ses jeunes années, joué la musique du XXème siècle et Liszt de manière transcendante.

Alfred Brendel en 1970 , © Getty / Erich Auerbach / Hulton Archive