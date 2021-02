Les pianistes canadiens (2)

Le Canada recèle de remarquables pianistes de toutes générations, formés dans leur pays, en Europe et aux États-Unis. En France, à l'exception de deux ou trois, on les connaît à peine. Deuxième visite, avec Jane Coop, Louise Bessette et Charles-Richard Hamelin.

Charles-Richard Hamelin (© Elizabeth Delage), Jane Coop et Louise Bessette