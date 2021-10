Josef Hofmann : pianiste (1876-1957)

Tout est phénoménal chez ce pianiste : le répertoire, la mémoire, la technique, l'influence sur les générations suivantes. Quelques témoignages de ses deux plus fameux disciples : Jorge Bolet et Shura Cherkassky.

Josef Casimir Hofmann naît le 20 janvier 1876, à Podgórze, près de Cracovie, dans une famille musicienne. Enfant prodige, il apprend dès l’âge de trois ans les rudiments de la musique auprès de son père, pianiste et chef d’orchestre, et montre un talent et une précocité similaires dans plusieurs autres disciplines (mathématiques, sciences, mécanique). Il effectue une tournée en Europe dès l’âge de sept ans, puis une autre aux États-Unis à onze ans, après ses débuts américains au Metropolitan Opera de New York, le 29 novembre 1887. L’obtention d’une bourse lui permet d’interrompre la cadence effrénée des concerts et de partir étudier en Allemagne avec deux éminents pianistes, Moritz Moszkowski puis Anton Rubinstein. Il reprend sa carrière de concertiste virtuose à l’âge de dix-huit ans et, à partir de 1898, vit surtout aux États-Unis. En 1926, il participe à la création du tout nouveau Curtis Institute of Music à Philadelphie, qu’il dirige jusqu’en 1938. Il limite les tournées à partir de 1940 et, après un dernier récital new-yorkais en 1946, donne un ultime concert à Harrison (Maine) en 1948. Durant les dernières années de sa vie, il invente des appareils et dispositifs en tout genre, s’efforçant notamment d’améliorer l’amplification du son des pianos et les techniques d’enregistrement. Il meurt le 16 février 1957, à Los Angeles. (Source : Universalis)

Josef Hofmann joue le Prélude de Rachmaninov

Générique

Johannes Brahms

Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard (piano)

Accord 4761

