Hommage à Nelson Freire, pianiste...

Un géant vient de nous quitter. Et tout un monde avec lui. Virtuose incandescent au toucher de velours, grand fauve du piano aux coups de patte dévastateurs dans Rachmaninov et Liszt, chanteur dans Chopin, orchestre dans Beethoven et Brahms, coulant de source et lumineux dans Bach et Mozart.

Nelson Freire Victoire d'Honneur. Midem-Cannes Victoire de la musique classique 2005, © Getty / Eric CATARINA/Gamma-Rapho