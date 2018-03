"Coups de coeur de saison"

♪ Générique :

Brahms / Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, Piano

Accord 4761894

Camille SAINT-SAENS

2ème Concerto op.22 en sol mineur

Nelson FREIRE, Orchestre Radio-Symphonique de Berlin, dir. Adam FISCHER

"live", Berlin, 16 mars 1986

AUDITE 95.742

Alexandre SCRIABINE

2ème Sonate pour piano op.19

Jean-Paul GASPARIAN

Evidence Classics EVCD048

Samuel BARBER

"Allegretto", extraits des Excursions

Elliott CARTER

"Caténaires", extraits de Two Thoughts About the Piano

George GERSHWIN

I Got Rhythm

par David LIVELY

La Musica LMU011

Frédéric CHOPIN

Etudes op.25 n°8,9,10

Olivier KORBER

1001notes11

Gabriel FAURÉ

5ème Barcarolle op.66

Billy EIDI

Tympani 1C1247

Claude DEBUSSY

Extraits du Martyre de Saint-Sébastien,

version pour piano seul d'André CAPLET

complétée et retravaillée par Vincent LARDERET

ARS Produktion 38240

Claude DEBUSSY

Début de la 1ère Arabesque

Menahem PRESSLER

DG 4798756

Claude DEBUSSY

Fin de "Ce qu'a vu le vent d'Ouest"

Daniel BARENBOIM

DG 4798741

Ludwig van BEETHOVEN

Largo, extrait du Triple Concerto op.56

Anne GASTINEL, violoncelle

Nicholas ANGELICH, piano

Gil SHAHAM, violon

Orchestre Radio Symphonique de Francfort, dir. Paavo JÄRVI

Naïve V5418

Lecture d'une lettre de BRAHMS à Clara SCHUMANN

in "Brahms par ses lettres"

ACTES SUD

Johannes BRAHMS

Extrait de Variations et Fugue sur un Thème de Haendel op.24

Alfred BRENDEL, "live" à Vienne, 1979

DECCA 4833288

Julius REUBKE

Fugue de la Sonate pour Orgue "Psaume 94"

Olivier VERNET

LIGIA 01044332-17

Claude DEBUSSY

"Andantino, doucement expressif", extrait du Quatuor en sol mineur

et

Henri DUTILLEUX

Nocturne n°2, extrait du Quatuor "Ainsi la nuit"

QUATUOR HERMÈS

La Dolce Volta LDV33