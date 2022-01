Christian Gerhaher et Werner Güra magnifient le Lied allemand

Ils sont de la même génération, le ténor Werner Güra né en 1964, le baryton Christian Gerhaher en 1969. Les deux allemands cultivent depuis toujours le jardin du lied avec une science pour percer les secrets des poésies mises en musique par Schubert ou Wolf.

Christian Gerhaher

Né le 24 juillet 1969 à Straubling, en Bavière, le baryton-basse allemand fait ses classes musicales à Munich, simultanément avec des études en médecine et en philosophie. Inscrit à l'École de l'Opéra de Munich, il suit les masterclasses de Dietrich Fischer-Dieskau et Elisabeth Schwarzkopf

Christian Gerhaher est l'un des meilleurs chanteurs baryton-basse de sa génération, il développe sa carrière après avoir remporté le Prix Pro Musicis en 1998. Présent sur la scène internationale dans des production d'opéra ou des récitals, il met à profit son timbre de baryton plus élevé que la moyenne dans de nombreux cycles de lieder de ses compositeurs fétiches Schubert, Schumann et Mahler.

En savoir plus : https://www.gerhaher.de/index.php/en/

Werner Güra

Né à Munich, Werner Güra fait ses études au Mozarteum de Salzbourg, puis se perfectionne auprès de Kurt Widmer à Bâle et de Margreet Honig à Amsterdam ; il travaille son jeu d’acteur auprès de Ruth Berghaus et Theo Adam. Après avoir été invité sur les scènes de Francfort et de Bâle, il intègre en 1995 la troupe du Semperoper de Dresde où il tient les rôles importants de sa tessiture dans des opéras de Mozart et de Rossini. Il chante Don Giovanni et Così fan tutte sous la direction de Daniel Barenboim et René Jacobs, Le Barbier de Séville au Staatsoper de Berlin, La Flûte enchantée à l’Opéra de Paris, L’Enlèvement au sérail à Dresde, et les Passions de Bach sous la direction de Philippe Herreweghe et de Peter Schreier.

Werner Güra s’est imposé rapidement dans le répertoire du Lied.

En savoir plus : https://www.machreich-artists.com/en/artist/werner-guera

