Chemins de traverse

Générique :

Brahms / Intermezzo N°3 Op. 119

Philippe Cassard, Piano

Accord 4761894

Programmation musicale :

Bach

Concerto dans le goût italien en Fa Maj BWV 971

Arturo Benedetti Michelangeli, Piano

WARNER CLASSICS 3604

Fauré

Quatuor N°1 en ut Min. op. 15

Gilels Emil, Piano

Leonid Kogan, Violon

Rudolf Barshaï, Alto

Mstislav Rostropovitch, Violoncelle

Nocturne N°6

Bertran Chamayou, Piano

Cinram 10010

Liszt

Concerto N°1 en mi bémol Maj. S 124

Bertrand Chamayou, Piano

Ambroisie 207

Chopin

Prélude N° 4 en mi mineur

Valse N°14 op. postume en mi Min.

Impromptu N°2 en fa # Maj. op. 36

Lili Kraus, Piano

Erato 082564642238

Schubert

Die schöne Müllerin op 25 D 795 -"Wohin"

La belle meunière

Fritz Wunderlich , Ténor

DGG 00289 479 6477

Bizet

Les Pêcheurs de perles (extrait)

Librettiste : Michel Carre

Orchestre Symphonique de Bamberg

Horst Stein, direction

Fritz Wunderlich, ténor

DGG 00289 479 6476

Agustin Lara Arrgt. Fritz Schlenkermann,

Ralph Maria Siegel , Auteur

Granada ( Fantasía Espanola)

Friz Wunderlich , Ténor

Graunke Symphony Orchestra

Hans Carste, direction

DGG 00289 479 6479

Baptiste Trotignon

Concerto pour piano et orchestre

"Different spaces"

Bordeaux Aquitaine Orchestra

Paul Dianel, direction

Nicholas Angelich, Piano

Naïve 5382

Nick La Rocca / Da Costa

Tiger rag / 1935

Art Tatum, Piano

Classics 560

Massenet_

Elégie_

Tatum, Piano, Arrangt

Classics 560

Dvorak

Humoresque

Art Tatum, Piano

Classics 560

Martini Schwarzendorf, dit Martini (1741-1816)

Plaisir d'amour

Jean Pierre Claris de Florian, Auteur

Breuer arrgt.

Friz Wunderlich , Ténor

Graunke Symphony Orchestra

Hans Carste, direction

DGG 00289 479 6479

PLAISIR D'AMOUR

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

J'ai tout quitté pour l'ingrate Sylvie.

Elle me quitte et prend un autre amant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

Tant que cette eau coulera doucement

Vers ce ruisseau qui borde la prairie,

Je t'aimerai, me répétait Sylvie,

L'eau coule encore, elle a changé pourtant.

Plaisir d'amour ne dure qu'un moment,

Chagrin d'amour dure toute la vie.

PROCHAINS ENREGISTREMENTS PUBLIC

Deux 2 émissions de "Portraits de Famille" par Philippe Cassard

LE MARDI 17 JANVIER 2017

Studio 105 - RADIO FRANCE

A 15 h (1ère émission) / à 18 h (2 ème émission)

15h

"Pastiches et imitations"

Oeuvres de Mozart, Beethoven, Schumann, Debussy, etc..

A 18 h

Avec Antoine OUVRARD, Prix Alain Marinaro 2016

et Frédéric DURIEUX, compositeur

Oeuvres de Scriabine et Durieux