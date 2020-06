"Beethoven : deux coffrets incontournables !"

De l'immense Beethoven (1770-1827), les écritures envoûtantes et fidèles réalisées par deux différentes personnalités pianistiques: Cyprien Katsaris, compositeur et pianiste franco-chyprien né à Marseille en 1951 et d'autre part, Jean-Efflam Bavouzet, né à Lannion en 1962. Passionnant !

Cyprien Katsaris / Jean-Efflam Bavouzet , © Getty / Impress Own/United Archives(Katsaris) / Dai Bing/Visual China Group (Bavouzet)