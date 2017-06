Les 30 Ans du Quatuor Manfred

Quatuor Manfred

Marie Béreau, violon

Luigi Vecchioni, violon

Emmanuel Haratyk, alto

Christian Wolff, violoncelle

Avec Grégoire Vecchioni, alto

François Robin, violoncelle

Florent Boffard, piano

Concert

Enregistré le 10 juin 2017 à l'Auditorium - Opéra de Dijon

Johannes Brahms

Sextuor à cordes n° 2 en sol majeur op. 36

I. Allegro non troppo / II. Scherzo : Allegro non troppo / III. Poco Adagio / IV. Poco Allegro

Quatuor Manfred / Grégoire Vecchioni / François Robin

Florence Baschet

Manfred, cycle pour quatuor à cordes (2017)

Commande du Quatuor Manfred et de ProQuartet-Centre Européen

Quatuor Manfred

Robert Schumann

Quintette pour piano et cordes en mi bémol majeur op. 44

I. Allegro brillante / II. In modo d’una marcia. Un poco largamente / III. Scherzo : Molto vivace / IV. Finale : Allegro ma non troppo

Florent Boffard / Quatuor Manfred

Au disque

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 1 en fa majeur op. 18 n° 1 (extrait) : II. Adagio affettuoso ed appassionato

Quatuor Hongrois

Zoltan Szekely, violon / Alexandre Moskowsky, violon / Denes Koromzay, alto / Vilmos Palotai, violoncelle

Erato WARCLA 0190295869274/7

