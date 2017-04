Le Vision String Quartet à la finale du Concours de Genève

Vision String Quartet :

Jakob Encke, violon

Daniel Stoll, violon

Sander Stuart, alto

Leonard Disselhorst, cello

Premier Prix, Prix du Public, Prix du Jeune Public au Concours International de Genève 2016

Finale du Concours International de Genève 2016

Enregistrée le 27 novembre 2016 au Victoria Hall, Genève

Béla Bartók

Quatuor à cordes n° 5 Sz 102

I. Allegro / II. Adagio molto / III. Scherzo. Alla bulgarese / IV. Andante / V. Finale. Allegro vivace

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 11 en fa mineur op. 95 "Serioso"

I. Allegro con brio / II. Allegretto ma non troppo / III. Allegro assai vivace ma serioso - Più allegro / IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato - Allegro

Au disque

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en sol majeur op. 77 n° 1

I. Allegro moderato / II. Adagio / III. Menuet - Trio / IV. Finale

Quatuor Alban Berg

Günter Pichler, violon / Gerhard Schulz, violon / Thomas Kakuska, alto / Valentin Erben, violoncelle

EMI 5551912

Johannes Brahms

Quatuors vocaux op. 31 n° 1 (Wechsellied zum Tanze) et n° 2 (Neckereien)

Op. 92 n° 1 (O schöne Nacht) et n° 2 (Spätherbst)

Op. 64 n° 1 (An die Heimat)

Lieder Quartett

Ana Maria Mirando, soprano / Clara Wirz, contralto / Jean-Claude Orliac, ténor / Udo Reinemann, baryton / Noël Lee, piano

Arion ARN 68392

Sur la toile

Vision String Quartet

Le Concours International de Genève