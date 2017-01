Le Miracle Mendelssohn ; hommage au Quatuor de Budapest

Ismaël Margain, piano

Amaury Coeytaux, Verena Chen, Perceval Gilles, David Petrlik, violons

Adrien La Marca, Léa Hennino, altos

Yan Levionnois, Victor Julien-Laferrière, violoncelles

Concert

Enregistré le vendredi 27 janvier à l'Auditorium du Louvre, dans le cadre du cycle Premiers Feux

Felix Mendelssohn

Quatuor pour piano et cordes n° 3 en si mineur op. 3

I. Allegro molto / II. Andante / III. Allegro molto / IV. Allegro vivace

Ismaël Margain, Amaury Coeytaux, Adrien La Marca, Yan Levionnois

Felix Mendelssohn

Octuor à cordes en mi bémol majeur op. 20

I. Allegro moderato ma con fuoco / II. Andante / III. Scherzo / IV. Presto

Amaury Coeytaux, Verena Chen, Perceval Gilles, David Petrlik, Adrien La Marca, Léa Hennino, Yan Levionnois, Victor Julien-Laferrière

Henry Louis de La Grange in memoriam

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn, extrait : XI. Lob des hohen Verstands (Eloge de la raison)

Magdalena Kozena, mezzo-soprano / Orchestre de Cleveland, dir. Pierre Boulez

Deutsche Grammophon DGG 477 9060

Gustav Mahler

Symphonie n° 3 en ré mineur, extrait : IV. Sehr langsam. Misterioso. O Mensch !

Christa Ludwig, contralto / Orchestre Philharmonique de New York, dir. Leonard Bernstein

Deutsche Grammophon DGG 427328 2

Hommage au Quatuor de Budapest

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n° 12 en mi bémol majeur op. 127

I. Maestoso - Allegro / II. Adagio ma non troppo e molto cantabile - Andante con moto - Adagio molto espressivo / III. Scherzando vivace / IV. Finale

Quatuor de Budapest

Joseph Roisman, violon / Alexander Schneider, violon / Boris Kroyt, alto / Mischa Schneider, violoncelle

Sony 88697776782/1

Enregistrement 1960

Agenda

Romain Descharmes, piano / Pierre Fouchenneret, violon / Fine Arts Quartet

Beethoven : Sonate pour piano et violon n° 7 en ut mineur op. 30 n° 2

Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur

Chausson : Concert pour piano, violon et quatuor à cordes en ré majeur op. 21

Un concert programmé dans le cadre de La Belle Saison, repris le 26 janvier à Coulommiers, le 27 janvier à Béziers et le 29 janvier à Arles

Lundi 30 janvier - 20 h 30

Théâtre des Bouffes du Nord

