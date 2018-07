Nathalie Moller présente... Leonard Bernstein, surveillé par le FBI

Leonard Bernstein est l’une des principales figures de la musique américaine et, pourtant, il a été mis en cause par les autorités de son pays natal, ce même pays qu’il incarnait aux yeux du monde entier.

Pendant près de 35 ans, il a dû supporter le poids de la surveillance et de la suspicion. Soupçonné d’appartenir à une organisation communiste puis de défier l’autorité de la Maison Blanche, le compositeur de West Side Story a fait l’objet de plusieurs enquêtes fédérales...

♫Programme

♫John Williams : Catch me if you can - Bande Originale du Film Arrête-moi si tu peux - Label Dreamworks 2002

♫Leonard Bernstein : Mass, Gloria in Excelsis (Chorus) Choir Peabody, Baltimore Symphony Orchestra, direction Marin Alsop - Label Naxos 2018

♫Leonard Bernstein : America - Bande Originale du Film West Side Story - Label World Music WM 88040