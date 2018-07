Francis Poulenc, un résistant à l'Opéra de Paris !

Résistance et contrebande musicale : les musiciens pendant l’Occupation

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Marche hongroise (Acte I Scène 2)

Orchestre National de Lille (dir. Jean-Claude Casadesus)

Gaston Villemer & Henri Nazet (paroles) ; Ben Tayoux (musique)

L'Alsace et la Lorraine

Georges Thill (interprète)

Francis Poulenc

Les Animaux Modèles : 4. Le lion amoureux

Orchestre Symphonique National de la RTE (dir. Jean-Luc Tingaud)

Claude Debussy

Quatuor à cordes en sol mineur Op. 10 L 85 : II. Assez vif et bien rythmé

Quatuor Ébène

Claude Debussy, le plus français des compositeurs ?

Francis Poulenc

Figure Humaine : Liberté

Choeur Accentus (dir. Laurence Equilbey)

La Grande Vadrouille ; un film de Gérard Oury avec Bourvil et Louis de Funès ;

Sorti en 1966.

Vladimir Jankélévitch. L'Esprit de résistance. Textes inédits, 1943-1983.

Un ouvrage préparé par Françoise Schwab

Paru en 2015 aux éditions Albin Michel.

« Quand on a quelque chose d’important à faire, il faut d’abord le faire, même si on a l’air de se contredire soi-même… N’est-ce pas ce qu’avaient compris les Résistants quand ils firent le geste fou de dire non aux nazis ? »