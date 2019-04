Ziv Ravitz, dans les peaux d'un leader

Au sommaire aujourd'hui

Ziv Ravitz invité de Alex Dutilh

Devenu un des éléments fédérateurs d’une scène particulièrement hétéroclite, Ziv Ravitz est partie prenante de cette génération de jazzmen sans frontières géographiques et stylistiques. Son aventure musicale chemine de Beer-Sheva en Israël, à Berlin, Paris, et New-York ; arpentant les contrées d’un jazz sans ornières, définissant avec ses contemporains les contours d’une musique libre et plurielle.

Difficile de synthétiser en cinq mots l’essence d’un art. Cette formule légendaire prend tout son sens avec Ziv Ravitz. « No Man Is An Island » questionne les limites. Comment maintenir l’interaction au sein d’un trio. Comment insuffler une dynamique sans contrebasse, ni piano, tout en trouvant un équilibre entre les peaux de la batterie, l’apport harmonique de la guitare et le contrepoint du saxophone.

Ziv Ravitz, qui s’était distingué par des compositions d’apparence naïve (Cinema G, devenu un des morceaux emblématiques du trio de Shai Maestro), distille un matériel musical onirique aux compositions volontiers puissantes à leurs heures. En témoignent le titre éponyme de l’album ou The Dragon. Ziv Ravitz, c’est une personnalité hors du commun, une de celles qui n’oscille pas de la scène aux coulisses. Le vocable “charisme” revêt ici une signification toute autre, une aura qui irradie littéralement la personne et sa musique. Rompu au rôle d’accompagnateur pendant tant d’années, le leader Ziv Ravitz pourrait bien annoncer une carrière brillante dans un genre nouveau. Eternel catalyseur d’énergie et de talents, ce dernier dévoile le cadre d’un terrain de jeu infini. En cinq mots : « No Man Is An Island » prend position pour sa génération.

Ziv Ravitz habite à Brooklyn, épicentre de la scène du jazz progressif. Il a été témoin et acteur de l’émergence de cette scène lors des 12 dernières années, en jouant avec Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Yaron Herman, Shai Maestro, Omer Avital, Omer Klein, Joe Lovano, Mick Goodrick, Tomasz Stanko, Esperanza Spalding, Ben Monder, Ralph Alessi, Avishai Cohen (le trompettiste) ou encore M (Mathieu Chedid)...

Où écouter Ziv Ravitz

A Eymet (24) samedi 04 mai à 20h45 au Château avec l'association Maquiz'Art

Ziv Ravitz (batterie effets)

Will Vinson (saxophone)

Nir Felder (guitare)