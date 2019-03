Yotam Silberstein, les mémoires du futur

Au sommaire aujourd'hui

Yotam Silberstein à la Une

Entre l’accordéon du prodige brésilien Vitor Gonçalves et le piano de l’étoile montante du jazz new-yorkais Glenn Zaleski, le quartet de Yotam Silberstein quartet ouvre sa musique comme autant de fenêtres sur les beautés du monde.

S’il est nourri de la tradition du jazz, qu’il a assimilée auprès de grands anciens comme Jimmy Heath, Charles McPherson ou George Coleman, s’il a fait sien sur la guitare le langage développé par Wes Montgomery, Kenny Burrell ou Grant Green, si son nom s’impose dans la guitare jazz actuelle aux côtés de ceux de Julian Lage, Gilad Hekselman, Lage Lund, Romain Pilon ou Mike Moreno, il est une chose qui distingue Yotam Silberstein de ses confrères : son ouverture sur le mondeet notamment le continent sud-américain, qui inspire, depuis longtemps, une partie de son univers.

Installé à New York depuis 2005, Yotam Silberstein a développé de véritables affinités avec d’autres cultures, d’autres traditions au fil de ses tournées, au point de totalement les intégrer à son propre monde. Ami du pianiste argentin Carlos « Negro » Aguirre, ancien accompagnateur du Jamaïcain Monty Alexander et du Cubain Paquito D’Rivera, proche de son confrère brésilien Toninho Horta qui a joué sur l’un de ses albums, il n’a cessé d’élargir ses horizons et d’enrichir son jeu à de multiples influences, qui vont de l’Uruguay au Pérou, en passant par le Venezuela, l’Argentine et le Brésil, autant de pays qu’il a pour la plupart visités avec sa guitare pour passeport.

C’est entouré de musiciens avec lesquels il joue régulièrement que le guitariste a enregistré « Future Memories », dans lequel ses propres compositions se mêlent à trois thèmes repris à deux grands musiciens brésiliens, le mandoliniste Hamilton de Holanda et Paulinho da Viola, maître du choro héritier de la tradition de Jacob do Bandolim et Pixinguinha. Faut-il ainsi s’étonner que Yotam Silberstein accueille dans son quartet un Brésilien, en la personne de Vitor Gonçalves ? Ce Carioca d’adoption a travaillé avec Maria Bethânia et Itiberê Zwarg (complice de longue date d’Hermeto Pascoal) avant de s’installer à New York en 2012 où ses talents doubles, tant au piano qu’à l’accordéon, ne sont pas passés inaperçus. Gonçalves alterne au clavier avec Glenn Zaleski, l’un des pianistes les plus remarquables apparus ces dernières années sur la scène du jazz à New York, qui s’est fait un nom au sein du quartet de Ravi Coltrane, par sa vivacité rythmique et l’acuité de son jeu mordant et ciselé. À la batterie, Daniel Dor, révélé par son passage dans le trio du contrebassiste Avishai Cohen, maîtrise avec une aisance confondante les métriques impaires popularisées par les jazzmen israéliens, tout autant qu’il se montre un percussionniste foisonnant aux grands talents de coloriste.

La présence de John Patitucci fait suite, quant à elle, à la participation de Yotam à l’album du contrebassiste “Irmãos de Fé” (Newvelle, 2017). Musicien dont il n’est pas besoin de vanter les mérites, compagnon de longue date de deux maîtres fondateurs du jazz actuel, Wayne Shorter et Chick Corea, John Patitucci révèle sa double culture de contrebassiste et de bassiste, alternant les instruments à bon escient, y compris la basse fretless, toujours d’une présence superbement articulée en arrière-plan du soliste, apportant groove et contre-chant dans une authentique complicité avec le guitariste : « La connexion avec Yotam a été parfaite. C’est un musicien très intuitif, très sensible, très lyrique tout en étant très solide rythmiquement. Il a trouvé sa propre voix et, en plus,c’est une encyclopédie vivante de la musique brésilienne ! » confie-t-il en évoquant l’enregistrement de cet album.

Si la guitare est, par excellence, un instrument nomade, celle de Yotam Silberstein a retenu de ses périples de par le monde un éventail d’impressions qui se traduisent superbement dans un album vibrant et inspiré — le plus personnel qu’il ait jamais enregistré selon ses dires — et s’ouvrent comme autant de fenêtres sur les beautés du monde et le souvenir des émotions qu’elles procurent en chacun de nous.

Où écouter Yotam Silberstein

A Paris (75) mercredi 20 mars à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards

Yotam Silberstein (guitare)

Vitor Gonçalves (piano, accordéon, clavier )

Rick Rosato (contrebasse)

Daniel Dor (batterie)