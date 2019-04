Yoann Loustalot & Julien Touery, un manifeste pour la lenteur

Au sommaire aujourd'hui

Yoann Loustalot & Julien Touery à la Une

“Chaque morceau est comme un univers à lui seul, une histoire dans laquelle les musiciens proposent un éloge du beau et du lent, comme un retour aux sources. A l’époque où tout s’accélère, SLOW devient une évidence, une urgence…”

Le quartet mené par le pianiste Julien Touery et le trompettiste Yoann Loustalot nous offre un véritable hymne à la lenteur, et nous invite au calme et à l’introspection !

Voix singulière de la trompette, compositeur prolifique, Yoann Loustalot mène de front différents projets ; il est aussi le fondateur du label discographique « Bruit Chic ». Particulièrement remarqué avec son quartet Old & New Songs, il l’a connu par ailleurs au sein du quartet Palatino d’Aldo Romano ou du groupe Ethics de Michel Benita. Il n’est qu’à écouter son compatriote italien Enrico Rava pour se rendre compte de la finesse du jeu de Yoann Loustalot : « Yoann est comme une fleur très rare qui, lorsqu'elle apparaît dans un jardin, fait disparaître toutes les autres fleurs. Ce n'est pas juste un "beau son". Non, c’est le son de l’âme et il est si profond et authentique que chaque note compte et conte. Il invente sans cesse des mélodies qui restent gravées dans l’air et dans nos têtes. Passion, précision, attention, amour : il ne m'est presque jamais arrivé de me sentir si proche d'un autre trompettiste. »

Quant au pianiste et compositeur Julien Touery, il a participé à de nombreux projets en tant que leader ou accompagnateur (Vincent Peirani, Manu Codjia, Louis Sclavis, Michel Portal, Sylvain Kassap, Barry Altschul…) mais c’est d’abord avec le quartet de son ami Emile Parisien - avec qui il tourne toujours - qu’il s’est fait connaître, remportant une Victoire du Jazz dès 2009. Sa polyvalence et son goût pour l'éclectisme ont fait de lui un musicien capable de maîtriser des genres musicaux très variés allant des musiques improvisées au jazz.

Où écouter Yoann Loustalot et Julien Touery

A Paris jeudi 30 mai au Studio de l’Ermitage

Yoann Loustalot (trompette, bugle)

Julien Touery (piano)

Eric Surmerian (contrebassiste)

Laurent Paris (percussions)