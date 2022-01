Yessaï Karapetian, l'étoffe d'un leader

“Yessaï” est le premier album en leader du pianiste et compositeur franco-arménien Yessaï Karapetian. Parution chez Kyudo.

Au sommaire aujourd'hui

Yessaï Karapetian invité de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Envoyez un mail à openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez, avec votre réponse, vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 prémières bonnes réponses.

Après des prestations live remarquées avec Guillaume Perret (A Certain Trip, 12 levers de Soleil) ou au sein du trio Onefoot - pionnier d’un jazz « next gen » français (réécoutez Mektonized) -, Yessaï Karapetian vole désormais de ses propres ailes, bien décidé à faire des étincelles.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Shirley Horn - Where Are You Going

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 31 janvier au 06 février)

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Raphaël Imbert mardi 1er février à 20h30 au Cheval Blanc de Schiltigheim (67). Envoyez un mail à openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez vos nom et prénom. 1 invitatio pour 2 pour les 2 premiers mails.

à gagner pour le concert de mardi 1er février à 20h30 au Cheval Blanc de Envoyez un mail à et laissez vos nom et prénom. 1 invitatio pour 2 pour les 2 premiers mails. 3 invitations pour 2 pour le concert de Lisa Cat-Berro mercredi 02 février à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75). Envoyez un mail à openjazz.jeu@radiofrance.com et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Healing Orchestra - Free Jazz for the People

Magnétiques et puissantes, les neuf compositions de l’album prennent autant aux tripes qu’aux cortex. Des « morceaux » d’art souvent fascinants, parfois déroutants, mais toujours virtuoses. Neuf titres portés par une dream team de haut niveau, qui entoure le musicien en studio et en live. A la basse, on retrouve Marc Karapetian, le frère du leader, qui enregistre et se produit également avec Tigran Hamasyan. Théo Moutou officie à la batterie, tandis qu’on se délecte des notes du guitariste Gabriel Gosse (que l’on retrouve chez Christian Scott, Eddy de Pretto ou encore Katerine). Le saxophoniste Mounir Sefsouf vient compléter la formation cosmopolite et iconoclaste imaginée par Yessaï Karapetian. Cinq jeunes musiciens français à l’état d’esprit conquérant, originaires d’Arménie, de Guadeloupe, de la Réunion et d’Algérie, rencontrés sur les bancs du CNSMDP, et pour qui la musique et l’humain ne font qu’un.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Dans ce premier opus, Yessaï Karapetian offre une œuvre intense, cohérente, presque spirituelle, entre ombre et lumière, empreinte de beauté et de mélancolie. « Cela m’a pris six ans pour trouver la formule idéale, confie le pianiste. J’ai testé des douzaines de formations, du trio au nonet ; des instrumentations électriques, acoustiques, en passant par l’instrumentarium issu des musiques traditionnelles arméniennes aux productions purement électro. Cela m’a hanté jusqu’à ce que je trouve la forme et les complices idéaux. Comme c’est bien souvent le cas, les problèmes et les blocages sont dans ma tête. Je dois combattre mes propres démons, mes “doppelgängers” (un thème exploré dans le premier single de l’album, Doppelganger10) pour pouvoir me libérer et avancer. Quand j’ose leur faire face, les solutions se découvrent d’elles-mêmes miraculeusement. Cet album documente ce processus ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Une partie de cette quête a conduit Yessaï Karapetian aux États-Unis, où il a passé un an au prestigieux Berklee Global Jazz Institute de Boston, et où il a beaucoup appris aux côtés de grands noms tels que Danilo Perez, Joe Lovano, John Patitucci, Terri Lyne Carrington, Dave Liebman et bien d’autres. Cette expérience fut décisive : « Ma relation avec eux a profondément influencé la façon dont j’ai envisagé ce projet, la forme, le jeu, la direction, et la philosophie qui le sous-tend », explique le compositeur. Lors de son année bostonienne, Yessaï Karapetian fut double lauréat dans la catégorie étudiant du prestigieux DownBeat Magazine en tant que soliste ET compositeur de l’année, tout en remportant avec son quintet le prix du Concours National de La Défense Jazz Festival, de ce côté-ci de l’Atlantique.

L’album “Yessaï” a été produit par Onefoot, composé du batteur Matthieu Font, du bassiste Marc Karapetian et du leader du groupe Yessaï Karapetian. Le légendaire Studio CBE à Paris, où l’album a été enregistré, a également joué un rôle clé dans le processus créatif. « Puisque j’allais enregistrer à Paris, j’ai décidé que mon album devait sonner français, explique Yessaï Karapetian. Ayant déjà travaillé au Studio CBE en tant que musicien pour des projets pop, mon choix s’est naturellement porté sur cet endroit. L’histoire et la signature sonore de ce studio sont incroyables, véritablement uniques. J’ai toujours rêvé d’y enregistrer ma propre musique. Sincèrement, je pense que l’album n’aurait pu être réalisé nulle part ailleurs. »

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Enregistrer un album de jazz dans un studio connu pour ses productions pop, il fallait oser. Mais le pianiste a de la suite dans les idées et il est même allé encore plus loin dans sa singularité et son goût pour l’aventure en souhaitant enregistrer les neuf titres en « live », avec tous les musiciens dans la même pièce, et directement sur bande, comme les albums de Rudy Van Gelder avec lesquels il a grandi. « Je remercie beaucoup le label d’avoir accordé sa confiance à ce projet. La pop française qui rencontre Rudy Van Gelder, ça aurait pu très mal finir… Mais c’est ça le jazz, non ? Sauter d’une falaise sans parachute, pour pouvoir voler et réaliser l’impossible devant tout le monde (ou seulement devant Dieu). En tout cas, c’est ce dont parle mon disque. »

A mi-chemin entre Christian Scott et Sébastien Tellier, le très efficace premier single Doppelganger10 met en scène le côté sombre du pianiste. Tout le son et l’esprit de l’album sont concentrés dans ce titre jouissif, aux accents psychédéliques. Le saxophoniste Mounir Sefsouf et le guitariste Gabriel Gosse portent la mélodie - fluide, mélancolique, entêtante et profondément vibratoire.

Mais la véritable histoire de ce morceau se situe aux intersections, dans une série d’interludes enflammés dirigés par Karapetian lui-même. Bien qu’il réserve les feux d’artifice techniques pour d’autres titres, en particulier Ti(m)es, l’intensité de Doppelganger10 est à son comble lorsque Gabriel Gosse se lance dans un solo qui fera date.

Jouée pour la première fois avec Onefoot, la chanson Invisible Moon – à l’intitulé très Radioheadien - est une composition puissante inspirée du quartet d’Oxford, tantôt sombre, tantôt indubitablement triomphante. Ici, comme dans la plupart des œuvres de Karapetian, les sensations s’entremêlent. « En composant la mélodie, j’ai imaginé ce que Thom Yorke chanterait sur ces accords », ce qui, après plusieurs écoutes, n’est pas surprenant. Au fil des notes, la formation de Yessaï Karapetian fait grimper l’intensité puis décolle carrément sur un solo éblouissant de l’altiste Mounir Sefsouf - l’un des nombreux climax du disque.

Dernier Madrigal clôture en beauté le premier album du pianiste franco-arménien. Une conclusion sous forme d’hymne, à l’élégance cinématographique. A l’origine interprété avec un orchestre symphonique, le titre s’est offert un relooking gagnant. La mélodie, lumineuse à souhait et pleine d’espérance, est sublimée par un magnifique solo final signé Yessaï Karapetian. Là, le groupe est à son apogée, et impressionne dans sa précision. Après huit compositions pleines d’oscillations, en quête d’un nouvel absolu, ce neuvième titre offre une remarquable démonstration de clarté, et la sensation d’avoir vécu un moment de grâce.

(extrait du communiqué de presse)

Yessaï Karapetian est le nouveau lauréat duLetterOne Rising Stars Jazz Awardpour l'Edition Européenne 2021/2022.

Où écouter Yessaï Karapetian

A Paris (75) mardi 15 février à 19h30 au Duc des Lombards

mardi 15 février à 19h30 au Duc des Lombards A Paris (75) mardi 21 mars à 19h30 au Duc des Lombards

À Marseille (13) vendredi 22 juillet à 20h30 au Jardin du Palais Longchamp dans le cadre de Marseille Jazz des Cinq Continents

Yessaï Karapetian (piano)

Mounir Sefsouf (saxophone)

Gabriel Gosse (guitare)

Marc Karapetian (basse)

Théo Moutou (batterie)