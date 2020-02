Xavier Desandre Navarre, pulsations et sensations

À la suite de son album “In-Pulse”, Xavier Desandre Navarre nous livre dans ce “In-Pulse 2” qui paraît chez Cristal Records/Sony, un jazz riche en émotions. Les compositions du percussionniste évoquent un monde où les frontières et distances semblent abolies.

Au sommaire aujourd'hui

Xavier Desandre Navarre à la Une

Pour Xavier Desandre Navarre, « Le jazz est un creuset où toutes les influences musicales et impressions peuvent se donner rendez-vous ». La pochette, joyeuse et colorée de ce disque est à l’image de la musique qu’il propose.

Dans ce deuxième opus du quartet, composé du même line-up que l’album précédent, Stéphane Guillaume aux saxophones et clarinette basse, Stéphane Kerecki à la contrebasse et Emil Spanyi au piano, nous retrouvons les matières chères à Xavier Desandre Navarre, un mélange de percussions ethniques, grooves subtils et mélodies soignées. Une très belle place est faite aux moments d’improvisation libre signés par les musiciens, laissant libre cours à des rêveries éveillées communes et placées entre des pièces plus écrites.

Pascal Bussy a écrit de lui : « De Gil Evans à Youn Sun Nah, ce musicien éclectique qui est « rythmicien » plus que batteur a joué avec tout le gratin international du jazz, sans oublier ses incursions dans le monde de l’image, la danse et les musiques du monde. Ce percussionniste inventif, celui que ses pairs surnomment « le sorcier » nous offre une musique de haute volée, ouverte et énergique, qui a toute sa place au tout premier plan du jazz européen actuel. À la tête de son quartet il injecte ses pulsations voluptueuses. Xavier Desandre Navarre irradie une splendide luminosité ».

Xavier Desandre Navarre sera l’un des musiciens de “Gimme The Beat” sur Netflix, documentaire en six parties, réalisé autour du monde des percussionnistes créatifs d’aujourd’hui.

Xavier Desandre Navarre (batterie, percussions)

Emil Spanyi (piano)

Stéphane Guillaume (saxophones, clarinette basse)

Stéphane Kerecki (contrebasse)

Où écouter Xavier Desandre Navarre

A Epinal (88) vendredi 14 février à 20h30 au Lavoir-Théâtre

Xavier Desandre Navarre (batterie, percussions)

Bruno Angelini (piano)

Robin Fincker (saxophone)

Stéphane Kerecki (contrebasse)

A Paris (75) mercredi 04 mars à 21h au Studio de l'Ermitage

Programmation musicale

Xavier Desandre Navarre « In-Pulse 2 »

Grass Valley (Xavier Desandre Navarre)

Cristal 304

Xavier Desandre Navarre « In-Pulse 2 »

Raoul (Xavier Desandre Navarre)

Cristal 304

Michel Portal « Turbulence »

Mozambic (Michel Portal)

Harmonia Mundi 905186

Trilok Gurtu « Crazy Saints »

Manini (T. Gurtu, D. Goyone)

MIG 80222

Koko Taylor « The Earthshaker »

I'm a Woman (McDaniel, Taylor)

Sonet 775

Matthieu Boré « Gumbo Kings »

Lottie Mo (Matthieu Boré)

Bonsaï 190301

Michael Wolff « Bounce »

Resuscitate (Michael Wolff)

Sunnyside 1574

Houben & Son « 7/7 »

Homeboy (Greg Houben)

Igloo 314