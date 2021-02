Wynton Marsalis, une suite pour la démocratie

Le nouvel opus de Wynton Marsalis “The Democracy ! Suite” dans des conditions de concert par le septet du Jazz at Lincoln Center Orchestra durant le confinement dû à la COVID-19. Publié uniquement en version numérique sur Blue Engine Records.

Au sommaire aujourd'hui

Wynton Marsalis à la Une

Le 15 janvier 2021, à l'occasion de la nouvelle année et de l'investiture d’un nouveau président américain, Wynton Marsalis a publié “The Democracy ! Suite”. Avec lui, une équipe triée sur le volet composée de membres de l'orchestre du Jazz at Lincoln Center.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jazz Ladies - The Singing Pianists

Jazz Culture article Jazz Culture : Clifford Brown par LaRue

Composé par Wynton Marsalis pendant la crise actuelle de Covid-19 en réponse aux luttes politiques, sociales et économiques auxquelles son pays est confrontée, “The Democracy ! Suite” est une réflexion instrumentale swingante et stimulante sur les questions qui ont récemment dominé nos existences, ainsi que sur la beauté qui pourrait émerger d'un effort collectif pour créer un avenir meilleur.

Pendant le confinement, Wynton Marsalis a réuni le septet pour enregistrer “The Democracy ! Suite” dans la Appel Room du Jazz at Lincoln Center à New York. La pièce a également été enregistrée en vidéo et a été diffusée par toute une série d’institutions musicales à travers le pays, les aidant ainsi à fidéliser leur public et à augmenter leurs ressources pendant une période difficile pour les diffuseurs et les musiciens.

Des morceaux tels que Out Amongst the People (For J Bat) et Be Present sont un reflet passionné de ces temps troublés qui voient des musiciens hors pair s’efforcer de travailler en communauté harmonieuse, nous incitant à réfléchir au passé et à reconsidérer l'avenir. Deeper Than Dreams est destiné à ceux qui ont perdu des êtres chers pendant cette période, et That Dance We Do (That You Love Too) a été inspiré par la musique et les rythmes entendus lors des manifestations un peu partout dans le monde.

"Le jazz est la parfaite métaphore de la démocratie", déclare Wynton Marsalis. À une époque où l'Amérique - et en fait, le monde entier - se trouve à la croisée des chemins, il y a puisé son inspiration pour écrire une œuvre à la fois poignante et pleine d'entrain, prouvant que la joie et la beauté du jazz peuvent bel et bien nous rapprocher.

"La question à laquelle nous sommes confrontés en tant que nation est de savoir si nous voulons trouver une meilleure voie. demande Wynton Marsalis.

La musique de “The Democracy ! Suite” est peut-être instrumentale, mais elle parle, nous incitant à l'action - à sortir de nos fauteuils et à nous battre pour le monde auquel nous croyons.

L'exploration des questions socioculturelles et politiques par Wynton Marsalis a déjà donné naissance à certaines de ses œuvres les plus inspirées et les plus provocantes de ces quatre dernières décennies. Parmi ces œuvres, citons “Black Codes (From the Underground)”, primé aux Grammy en 1985, “Blood on the Fields”, première composition de jazz à remporter un prix Pulitzer en 1996, “All Rise” en 2002 (interprétée par des orchestres symphoniques du monde entier) et “From the Plantation to the Penitentiary” en 2007 qui, selon un critique, "révèle une vérité importante sur ce pays avec beaucoup de colère et de cœur". En 2020, Blue Engine Records a publié “The Ever Fonky Lowdown”, une composition de Wyton Marsalis qui abordait frontalement le cocktail de tromperie, de racisme, d'avidité et de crédulité qui entrave la lutte internationale pour les droits de l'homme et corrompt les possibilités et les promesses de la démocratie en Amérique et dans le monde.

THE JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA SEPTET WITH WYNTON MARSALIS

Wynton Marsalis (trompette, direction artistique)

Ted Nash (saxophone alto, saxophone soprano, flûte)

Walter Blanding (saxophone ténor, saxophone soprano, clarinette)

Elliot Mason (trombone)

Dan Nimmer (piano)

Carlos Henriquez (basse)

Obed Calvaire (batterie, tambourin)

Wynton Marsalis discute de la démocratie avec Bill Clinton :

How Jazz Explains Democracy