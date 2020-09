Wynton Marsalis, un opéra pour temps de crise

“The Ever Fonky Lowdown” de Wynton Marsalis sort en version exclusivement numérique chez Blue Engine. Un album engagé et satirique sur la liberté démocratique, l’abus de pouvoir, le racisme et la corruption.

Wynton Marsalis à la Une

L'exploration des questions socioculturelles et politiques par Wynton Marsalis a donné lieu à certains de ses travaux les plus inspirés et les plus provocateurs au cours des quatre dernières décennies, à commencer par "Black Codes (From the Underground)", primé aux Grammy’s en 1985, “Blood on the Fields” ─ la première composition de jazz à avoir remporté un Pulitzer Prize - en 1996, “All Rise” en 2002 (interprété par des orchestres symphoniques dans le monde entier avec succès), et “From the Plantation to the Penitentiary” en 2007, qui, selon un critique, "révèle une vérité fondamentale sur ce pays avec beaucoup de colère et de cœur. ”

“The Ever Fonky Lowdown” aborde frontalement le cocktail irrésistible de tromperie, de racisme, d'avidité et de crédulité qui entrave la lutte pour les droits de l'homme et corrompt les possibilités et les promesses de la démocratie en Amérique et dans le monde. Disponible exclusivement sur des plateformes numériques, “The Ever Fonky Lowdown” met en scène le Jazz at Lincoln Center Orchestra avec Wynton Marsalis et les chanteurs Camille Thurman, Ashley Pezzotti, Christie Dashiell et Doug Wamble. Le nouvel enregistrement s’articule autour d’une narration de l'acteur Wendell Pierce (The Wire, Treme, Jack Ryan) qui joue le rôle de "Mr. Game", dont le commentaire révèle une "bousculade" qui nous tient à la gorge et nous empêche de travailler ensemble pour construire un monde plus équitable et plus amical. "Mr. Game" est un homme fort et composite, en partie prédicateur évangélique, avocat, homme d'affaires, politicien, arnaqueur, journaliste, travailleur social, prophète de coin de rue et célébrité de la télé-réalité. Son langage est raffiné, familier et argotique, et son message confiant et populiste vous tient en haleine pour en savoir plus. Il est constamment charismatique, génère à la fois connivence et irrévérence, mais son manque de respect pour les conventions est si choquant qu'il en devient provocateur.

Le livret de “Ever Fonky Lowdown” a été écrit en 2018 pour traiter des questions universelles de l'exploitation et de la souffrance humaine, en mettant l'accent sur la façon dont ces questions ont été traitées en Amérique. Les récentes violences policières et les inégalités sociales révélées par la pandémie de Covid-19 ont mis en lumière des problèmes nationaux et ont également touché un nerf planétaire, comme en témoignent les nombreuses manifestations internationales de solidarité. En ce moment même, notre monde connaît de plus en plus de bouleversements sociaux sur une myriade de questions relatives aux droits de l'homme. Le "Ever Fonky Lowdown" est aujourd'hui encore plus opportun car il expose un modèle sur le jeu qui a été et qui est mené sur tant d'entre nous. "Mr. Game" dit lui-même : "Nous sommes ici ce soir, mais il s'agit d'une agitation internationale. Cela s'est joué à de nombreuses reprises dans le temps et l'espace et n'est pas spécifique à une langue ou à une race. Elle prend des saveurs différentes selon les goûts des gens, mais finit toujours au même endroit". Pour revenir à “Blood on the Fields”, l'orchestre et les chanteurs jouent le rôle d'un chœur de la Grèce antique qui commente l'action et fait avancer les choses. Jouant une partition symboliquement complexe et à plusieurs niveaux avec la précision absolue, le sentiment et l'âme des musiciens de jazz, ils couvrent tout, du gospel au folk américain, en passant par le funk de la Nouvelle-Orléans, en utilisant le rythme du swing, ainsi que le tresillo - le rythme de la habanera cubaine - et d'autres grooves. La musique fonctionne également comme un personnage en soi, festif et extatique, exprimant la joie intérieure et l'allégresse avec lesquelles nous exploitons nos semblables.

“The Ever Fonky Lowdown” est divertissant, mais il révèle aussi une vision incisive, panoramique et satirique de la société moderne. Parabole de jazz funky pour 2020, l’œuvre couvre un champ allant du football à la politique, du pouvoir à la pauvreté, de l'amour et de la romance à la trahison et à la corruption? Elle incite à danser et chanter et fait réfléchir et reconsidérer.

Wynton Marsalis déclare : "Habituellement, je fais des recherches et j'apprends beaucoup de ces nouvelles connaissances pour des pièces plus longues. Pour celle-ci, je suis parti de la musique et de l’expérience que j'ai vécue. De la musique que mon père et le grand batteur et compositeur de la Nouvelle-Orléans James Black ont jouée dans les années 60, au funk que nous avons joué dans les années 70, au jazz moderne que nous avons eu la chance de jouer, d'enseigner et de façonner au cours de ces dernières décennies. “The Ever Fonky Lowdown” est un antidote à l’idéologie toxique (et largement incontestée) qui continue à infecter notre qualité de vie générale".

L'œuvre pose finalement la question suivante : où allons-nous à partir de ce constat ? Selon Wynton Marsalis, "il n'y a pas de vraie réponse, ni à gauche, ni à droite. La solution se trouve en dehors du jeu. Mais nous devons nous élever au-dessus de notre position pour avoir une vision plus large.....et ensuite décider individuellement, si nous avons la volonté de nous battre pour un pays (ou un monde) collectivement meilleur et peuplé d'"autres". Cela se résume à la question fondamentale de la prédation contre la symbiose : voulons-nous nous aider les uns les autres ou nous exploiter mutuellement ?

Par ce travail, Wynton Marsalis suggère la nécessité pour nous tous de remettre en question le populisme et la propagande bon marché ; plutôt que de regarder ce qu'on vous dit de voir, regardez ce que vous voyez réellement dans votre environnement immédiat et agissez pour améliorer cela. "Le monde entier est aux prises avec des problèmes de gouvernance, de croyance, de richesse et d'intégrité culturelle. Ce n'est pas le moment de faire du somnambulisme", dit-il. "Des protestations dans le monde entier ont exprimé une solidarité avec la lutte afro-américaine, nous voyons des gens qui veulent se soulever et créer un monde plus équitable et plus participatif. Quelle est votre position ? Le nouveau monde est quelque chose pour lequel nous devons nous battre et la première étape est de le regarder en face. La prise de conscience et l'acuité sont les clés pour échapper au réseau complexe d'obscurcissements très délibérés de tous les côtés de l'équation. C'est une responsabilité et un fardeau que nous partageons tous. En ces temps de nuages, agir est en soi héroïque".

