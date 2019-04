Wynton Marsalis ressuscite Buddy Bolden

Au sommaire aujourd'hui

Wynton Marsalis à la Une

Pour la bande originale de “Bolden”, Wynton Marsalis s'est vu confier une tâche presque impossible : ramener d'entre les morts le cornettiste néo-orléanais, Buddy Bolden (1877-1931), considéré comme l'un des pères fondateurs du jazz.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ben Webster - Milestones of a Jazz Legend

Héros de Louis Armstrong et de King Oliver, on ne connaît aucun enregistrement de Buddy Bolden. En 1907, à l’âge de 30 ans, il sera interné jusqu’à la fin de ses jours pour de graves désordres psychiques dus à son alcoolisme.

Pour la musique du film réalisé par Dan Pritzker, avec Gary Carr dans le rôle principal, Wynton Marsalis ressuscite la sonorité de Bolden comme personne d'autre n’aurait pu le faire, organisant une orgie musicale dans la Big Easy reconstituée, soit avec ses propres compositions, soit avec certains des morceaux les plus chers à Buddy Bolden.

Avec les chanteuses Catherine Russell et Brianna Thomas et une distribution d'instrumentistes de premier plan, dont Wycliffe Gordon, Victor Goines, Marcus Printup et bien d'autres, Marsalis redonne vie à la Nouvelle-Orléans du début du 20ème siècle, en insufflant un son et une énergie modernes aux classiques du ragtime que Buddy Bolden et son concurrent Louis Armstrong avaient popularisés. Une atmosphère sépia et enflammée.