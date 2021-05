Wollny, Parisien, Lefebvre, Lillinger, impro sous X

Rassemblés le temps de quatre nuits euphoriques au club A-Trane à Berlin fin 2019, Michael Wollny, Émile Parisien, Christian Lillinger et Tim Lefebvre ont inventé un univers musical intense, mouvementé et fiévreux, entre jazz moderne, musique improvisée et krautrock concassé.

Tant en termes d'ambition musicale que de casting, “XXXX” qui paraît chez ACT, est un projet évènement comme on en fait peu. Au cœur du noyau, là où le feu est vivace, s'épanouit une musique qui repousse les limites de ses quatre géniteurs, jusqu'aux frontières de leurs territoires respectifs.

eXplore

Cette histoire commence autour d’un seul et unique son, provenant d’un lieu que la communauté jazz de Berlin considère comme son jardin, le A-Trane, à Charlottenburg. En décembre 2019, le club accueille quatre figures majeures de la musique improvisée d’aujourd’hui, qui transforment cet espace cosy en un terrain de jeu, leur laboratoire de recherche. Le temps de huit sets répartis sur quatre soirées, le phénomène du piano Michael Wollny, le réinventeur du saxophone soprano Émile Parisien, l’icône de la basse électrique Tim Lefebvre et l’électron libre qu’est le batteur Christian Lillinger ont carte blanche ; s’étant au préalable entendus sur le fait que rien ne serait préparé, composé ou arrangé à l’avance.

eXpand

Le résultat tel qu’il se présente aujourd’hui est une musique qui défie toute catégorisation. Nous voyageons en terre inexplorée ; la bonne façon d’en appréhender l’essence première pourrait être d’examiner un à un les quatre éléments principaux qui en sont à l’origine. Il y a d’abord Michael Wollny qui, pour la première fois, ne joue que sur des claviers électroniques. Il crée un monde habité de sons rétro-futuristes qui lui ressemble beaucoup. On y entend ça et là des références aux premiers travaux de Jean-Michel Jarre, à la science-fiction et aux films d’horreur ainsi que des réminiscences vivaces du Krautrock (Can, Irmin Schmidt, Klaus Schulze).

Tim Lefebvre est, quant à lui, un musicien qui a mis par le passé son immense savoir-faire au service de David Bowie, Tedeschi Trucks Band, John Mayer, Knower, Steely Dan, Elvis Costello ou Wayne Krantz. Il est ici comme un roc au milieu d’une mer tempétueuse. Il propulse la musique vers l’avant, combinant sa basse à de nombreux effets, il construit des structures et dompte des éléments incontrôlables. La façon dont il crée le groove est spectaculaire.

En contrepoint, on trouve le jeu à la fois explosif et hautement sensible du batteur Christian Lillinger, qui superpose des couches et des couches de rythmes et de textures.

Enfin, les lignes mélodiques d’Émile Parisien au saxophone soprano sont toujours d’une impressionnante élasticité et d’une grande inventivité. Son énergie latente donne l’impression qu’il peut s’envoler à tout instant.

eXploit

tetSe jeter dans un tel environnement, sans filet de sécurité, ne peut se faire qu’avec des musiciens atypiques. Avant même qu’ils ne se rencontrent, Wollny, Parisien, Lillinger et Lefebvre étaient bien conscients des risques encourus, musicalement parlant; chacun d’eux mesurant la différence de vocabulaires et d’héritages qui pouvait rendre l’exercice périlleux. Et il y eut bel et bien une certaine tension dès les premières minutes; tension qui prit simplement un quart d’heure à se dissiper. Celle-ci laisse vite la place à une prise de conscience collective, les 4 musiciens s’évertuant à ce que chaque mouvement, chaque impulsion, chaque note se révèle concrète, palpable, pour l’auditeur. Le quartet se retrouve alors en permanence tiraillé entre l’urgence de construire une structure, des lignes, des grooves, des harmonies, des textures et le plaisir presque interdit de déchirer en morceau ces structures fragiles avant même qu’elles n’aient pu être entendues. On retrouve sur l’album des beats et des schémas musicaux issus de musique des décennies passées, des années 70, 80 ou 90, le tout fusionné dans une bacchanale sonore et cinématique. Ces quatre maîtres improvisateurs et compositeurs se retrouvent en permanence portés par l’envie puissante de réécrire les règles de leur propre monde musical - et de faire ceci en temps réel.

eXterminate

Les concerts donnés par Wollny, Parisien, Lefebvre et Lillinger convoquent des collages fascinants et puissants de sons ; un amas de richesses musicales qui, le temps de l’expérience durant les quatre soirées au A-Trane, donnera naissance à rien de moins que huit heures de musique originale. Un long travail de distillation de ces enregistrements aura été nécessaire pour aboutir à cet album qui se présente, in fine, comme bien plus qu’un document audio de concerts. En février 2020, Tim Lefebvre et Michael Wollny rencontrent le producteur et ingénieur du son Jason Kingsland à Atlanta. Le CV de Kingsland est riche d’expériences aux côtés d’artistes pop et indie rock de renom mais l’ingénieur du son est aussi porté par une véritable passion pour l’expérimentation et l’improvisation. La tâche principale du trio aura été de saisir l’essence première de l’euphorie de ces quatre nuits à Berlin, tout en s’appuyant sur l’abondance d’enregistrements pour produire un album cohérent, au final. Durant plusieurs jours et nuits, le matériau sonore de base est découpé, réduit, distillé jusqu’à ce qu’émergent petit à petit dix morceaux.

“XXXX” se présente, au final, comme un véritable paradoxe : c’est un enregistrement live qui sonne comme un album studio… au sein duquel chaque note fut improvisée au A-Trane. Il en résulte un album rempli de joie, d’émotion, d’humour et une forme de plaisir enfantin et naïf de “jouer”, porté par un tout nouveau groupe trans-Atlantique créé réellement sui generis - un quartet comme il n’en existe pas deux aujourd’hui dans le monde.

(extrait du communiqué de presse)

Michael Wollny (synthétiseur, Rhodes, piano)

Emile Parisien (saxophone soprano)

Tim Lefebvre (basse électrique, électroniques)

Christian Lillinger (batterie, percussions)