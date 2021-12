Winston "Mankunku" Ngozi, le souffle sud-africain

L'album "Yakhal Inkomo", sorti en 1968 par The Mankunku Quartet, est un album culte du jazz sud-africain. Réédition salutaire chez Mr. Bongo.

"Yakhal Inkomo" pourrait aisément figurer au catalogue des plus grands labels de jazz comme Blue Note, Prestige ou Impulse. Il a été publié à l'origine par le label sud-africain World Record Co., ce qui a eu pour effet d'en faire une pièce très recherchée par les collectionneurs. Les premiers pressages s'arrachent parfois pour de vraies fortunes. Gilles Peterson en fait régulièrement écho, considérant cet album comme une des plus belles réussites du jazz sud-africain.

Le saxophoniste ténor Winston "Mankunku" Ngozi enregistra la session le 23 juillet 1968 aux studios Manley van Niekerk de Johannesburg. Enregistré par Dave Challen et produit pas Ray Nkwe. En face A, on y trouve deux originaux de Mankunku, Yakhal' Inkomo et Dedication (To Daddy Trane and Brother Shorter) et en face B, Doodlin, composé par Horace Silver et Bessie's Blues de John Coltrane.

“Yakhal' Inkomo" met en vedette Agrippa Magwaza à la basse, le batteur Early Mabuza et le pianiste Lionel Pillay. Lionel Pillay était d'origine indienne, ce qui en faisait un groupe métis, et l'enregistrement même de l'album était un acte de résistance car il brisait les interdits de l'apartheid de l'époque. Le titre de "Yakhal' Inkomo" signifie "le mugissement du taureau". Le public noir avait compris qu'il s'agissait d'un symbole communautaire codé et d'un acte de protestation, mais cela a échappé à l'attention du gouvernement blanc.

Pour cette édition, Mr. Bongo a fait appel aux services de Miles Showell, ingénieur aux studios Abbey Road, qui a réalisé un master spécial à mi-vitesse à partir de l'audio extrait des bandes originales. Sur les notes de la pochette, Ray Nkwe, le producteur et le président de la Jazz Appreciation Society of South Africa, écrit : "C'est le disque que tous les amateurs de jazz attendaient" et Ray n'a pas tort, c'est un classique intemporel du jazz.

