Wes Montgomery, inédits de jeunesse

Wes Montgomery à la Une

“Contribuer à transmettre l’héritage d’un artiste aussi mythique en faisant découvrir quelques unes de ses oeuvres inédites est un immense honneur. Des occasions comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours.” Zev Feldman

Resonance Records, spécialiste de la remasterisation et rééditions d’archives de jazz inédites, exhume des oeuvres de jeunesse de Wes Montgomery, le maître de la guitare jazz, avec “Back On Indiana Avenue : The Caroll DeCamp Recordings”.

Tous les disques de la collection sont accompagnés d’essais rédigés par le musicologue Lewis Porter et par Zev Feldman producteur et co-directeur du label Resonance. Cette fois, on a aussi des témoignages de guitariste George Benson et John Scofield, du saxophoniste, professeur et auteur James Aebersold et du guitariste Royce Campbell, neveu de Caroll DeCamp, musicien et arrangeur à qui l’on doit l’enregistrement de la musique contenue dans ce nouveau double album.

Toutes les récents disques consacrés à Wes Montgomery parus sous le label Resonance ont été chaleureusement accueillis : “Wes Montgomery à Paris” (2018) comme “Smokin’ in Seattle” (2017) ont été désignés meilleurs disques d’archives de l’année par DownBeat, JazzTimes et par les critiques du NPR Music. A l’instar de Echoes of Indiana Avenue (2012), “In the Beginning” (2015) et du live “One Night in Indy” (2016), “Back on Indiana Avenue” explore la musique que Montgomery a jouée dans sa ville natale, bien avant qu’il ne devienne célèbre en signant avec Riverside Records en 1959.

Zev Feldman - surnommé dans le milieu “le détective du jazz” pour sa capacité à dénicher des archives inédites - raconte “Voilà encore une affaire résolue par le label Resonance. Quand on a publié "Echoes of Indiana Avenue”, on ne savait pas d’où venaient les enregistrements, mais aujourd’hui grâce à la parution de “Back on Indiana Avenue”on sait qu’on les doit à l’immense compositeur et pianiste Caroll DeCamp. Cet album c’est le graal pour les fans de Wes Montgomery”

Sur les enregistrement faits par DeCamp, on peut entendre Montgomery au sommet de son art dans divers formats : quartet avec piano, trio avec orgue, sextet, et aussi trio sans batterie à la Nat King Cole. Bien que DeCamp n’ait pas précisé les line-up, les recherches approfondies menées par Porter et David Baker indiquent que Montgomery était entouré par des musiciens dont il était très proche, tels que son frère Buddy, son organiste de toujours Melvin Rhyne et le légendaire pianiste d’Indianapolis Carl Perkins pour ne nommer qu’eux.

Les 22 titres que l’on trouve sur “Back on Indiana Avenue” sont pour la plupart des premiers jets de morceaux que Wes Montgomery re-enregistrera plus tard pour Riverside, comme Round Midnight, Jingles, Whisper Not, The End of a Love Affair, Ecaroh, West Coast Blues, Four On Six, Mister Walker, Tune-Up, et Sandu. Quelques soixante-ans après l’enregistrement de la musique de ce “Back on Indiana Avenue”, Wes Montgomery n’a pas fini d’inspirer toute une génération de guitaristes après lui.

Wes Montgomery (guitare)

Earl Van Riper, Buddy Montgomery, John Bunch, Carl Perkins (piano)

Melvin Rhyne (orgue hammond, piano)

Monk Montgomery; Mingo Jones (contrebasse)

Paul Parker, Sonny Johnson (batterie)

David Baker (trombone sur “Sandu” et “Whisper not”)

David Young (saxophone ténor sur “Sandu” et “Whisper not”)