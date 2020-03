Wayne Shorter, avec Wynton Marsalis dans l'écrin du Jazz at Lincoln Center Orchestra

« The Music of Wayne Shorter » qui paraît chez Blue Engine, présente le titan du saxophone, interprétant un choix de ses compositions aux côtés du JLCO de Wynton Marsalis.

Wynton Marsalis : "Wayne Shorter est au plus haut niveau de notre musique - on ne peut pas aller plus haut que lui. Tout le monde s'efforce d'avoir un son personnel : Le son de Wayne est définitif".

Blue Engine Records, le label du Jazz At Lincoln Center annoncer son projet de sortir quatre nouveaux albums avec le Jazz at Lincoln Center Orchestra et Wynton Marsalis en janvier, février et mars 2020. La première sortie est consacrée à Wayne Shorter. Suivront “Sherman Irby’s Inferno”, “Black, Brown and Beige” et “The Ever Fonky Lowdown”.

« The Music of Wayne Shorter », enregistré en concert au Jazz at Lincoln Center en mai 2015, présente le big band avec Wynton Marsalis et Wayne Shorter, lauréat de 11 Grammy Awards (dont un Lifetime Achievement Award). Chacune des dix compositions du double album est un des grands classiques de Shorter, assorti d’un nouvel arrangement réalisé par un membre du JLCO. Victor Goines a ainsi arrangé Yes or No ; Ted Nash, Diana ; Sherman Irby, Hammer Head et Contemplation ; Vincent Gardner, Endangered Species ; Walter Blanding, Lost ; Marcus Printup, Armageddon ; Carlos Henriquez, The Three Marias ; Wynton Marsalis, Teru ; et Chris Crenshaw, Mama G.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Wayne Shorter (saxophone ténor et saxophone soprano)

Wynton Marsalis (trompette, direction)

Ryan Kisor, Kenny Rampton, Marcus Printup (trompettes)

Vincent Gardner, Chris Crenshaw, Elliot Mason (trombones)

Sherman Irby (saxophone alto et saxophone soprano, flûte, piccolo, clarinette)

Ted Nash (saxophone alto et saxophone ténor, flûtes, piccolo, clarinette)

Victor Goines (saxophone ténor, clarinettes)

Walter Blanding (saxophone ténor et saxophone soprano, clarinette)

Paul Nedzela (saxophone baryton et saxophone alto, clarinette-basse)

Dan Nimmer (piano)

Carlos Henriquez (contrebasse)

Ali Jackson (batterie)