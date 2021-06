Wadada Leo Smith, les 80 ans d'un trompettiste culte

Pour célébrer les 80 ans du trompettiste culte originaire de Chicago, Tum Records (dis. Orkhêstra) publie simultanément deux coffrets de 3 CD chacun. L’un, “Trumpet” en trompette solo, l’autre, “Sacred Ceremonies”, en compagnie alternée de Bill Laswell et Milford Graves. Un monument d’intégrité.

Ces deux premières parutions portent à 10 le nombre d’albums de Wadada Leo Smith au catalogue de Tum Records. Ensemble, ils couvrent un spectre allant du solo au duo en passant par de grandes formations ou des oratorios, tous fidèles aux concepts musicaux sans compromission qui caractérisent la carrière du trompettiste.

Tout au long de l’année 2021, le label finlandais Tum Records célèbre me 80ème anniversaire du célèbre compositeur et trompettiste Wadada Leo Smith (né le 18 décembre 1941) avec une collection de sorties présentant tout le spectre de sa vision artistique. La première salve est constituée d’une paire de deux coffrets de 3 CD chacun, l’un avec une série de solos de trompette enregistrés dans l’acoustique d’un lieu chargé d’histoire, l’autre témoignant de la rencontre de trois maîtres, le bassiste Bill Laswell et le batteur Milford Graves pour ceux duos et un trio. L’automne verra la publication de quatre autres réalisations : “The Chicago Symphonies”, un double album en quartet ; “A Sonnet For Billie Holiday”, un CD en trio ; “String Quartets 1-12”, avec trompette, piano, harpe et voix, un coffret de 7CD : et “Emerald Duets”, coffret de 4 CD de duos avec quatre batteurs différents.

“Trumpet” a été enregistré sur une semaine, en juillet 2016 dans une église du 15ème siècle, la St. Mary’s Church de Pohja, sur la côte sud de la Finlande, à l’ouest de Helsinki. On y trouve 14 compositions de Wadada Leo Smith, dont 4 longues pièces où il utilise le ré-enregistrement en multi-pistes. Dans sa globalité, “Trumpet” représente un voyage absolument unique dans les les possibilités qu’offre la trompette en tant qu’instrument solitaire, ainsi que dans le pouvoir immersif, presque méditatif des performances solitaires de Wadada Leo Smith

“Sacred Ceremonies” rassemble trois géants qui ont marqué la scène contemporaine de leur empreinte. Il s’agit d’un rendez-vous unique dans la carrière pourtant prolifique de trois individualités fortes. Wadada Leo Smith appartient à la première génération des compositeurs et musiciens issus de l’AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) créée à Chicago au milieu des années 60. Milford Graves fut un acteur déterminant de l’éclosion du free jazz à New York à la même époque. Bill Laswell de son côté a baigné dans la trépidante scène downtown new-yorkaise des années 70. Depuis ces années-là, chacun a poursuivi un chemin musical résolument cohérent et singulier. L’album a été enregistré lors de trois sessions réparties sur 2015 et 2016.

Wadada Leo Smith (né en 1941), qui fait partie de la première génération de musiciens issus de l'Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM) de Chicago, s'est imposé comme l'un des principaux compositeurs et interprètes de musique contemporaine créative. À la fin des années 1960 à Chicago, Smith, le saxophoniste Anthony Braxton et le violoniste Leroy Jenkins ont formé un trio (Braxton, Jenkins, Smith) qui s'est transformé en quartet lorsque le batteur Steve McCall les a rejoints à Paris (Creative Construction Company). Depuis le début des années 1970, Smith a surtout dirigé ses propres groupes, dont le New Dalta Akhri, et plus récemment le Golden Quartet et Quintet, le Great Lakes Quartet, Mbira et Najwa, entre autres.

Parallèlement à son travail de compositeur et d'interprète, Wadada Leo Smith a mené une longue carrière dans l'enseignement de la musique. Il a fait partie du corps professoral de l'Université de New Haven (1975-76), du Creative Music Studio à Woodstock, New York (1975-78), et du Bard College à Annandale-on-Hudson, New York (1987-92). De 1992 à 2013, il a été le directeur du programme de musique improvisée afro-américaine à la Herb Alpert School of Music de CalArts.

En 2012, Wadada Leo Smith a publié son plus vaste enregistrement à ce jour, “Ten Freedom Summers”, une collection de quatre CD, qui a été l'un des trois finalistes du prix Pulitzer de la musique en 2013. En 2013, il a publié “Occupy The World” (TUM CD 037-2), un enregistrement sur deux CD de six compositions interprétées avec TUMO, un orchestre de 22 membres. “The Great Lakes Suites” (TUM CD 041-2, un double-CD avec Henry Threadgill, John Lindberg et Jack DeJohnette), a été largement salué comme l'un des meilleurs albums de l'année 2014. En 2017, Smith a reçu les prix d'artiste de jazz de l'année, d'album de jazz de l'année (pour “America's National Parks”) et de trompettiste de l'année dans le 65e sondage annuel des critiques de DownBeat et a été élu musicien de l'année par la Jazz Journalists Association. Plus récemment, il a sorti sur TUM Records un enregistrement d'une composition dédiée à l'icône des droits civiques Rosa Parks, qui comprend trois chanteurs, un quatuor à cordes, un quatuor de trompettes, de l'électronique et un batteur ainsi que des extraits musicaux préenregistrés (“Rosa Parks : Pure Love. An Oratorio of Seven Songs”, TUM CD 057), un enregistrement de trompette solo dédié à Thelonious Monk (“Solo : Reflections and Meditations on Monk”, TUM CD 053) et un enregistrement d'un groupe comprenant quatre guitaristes électriques, Bill Laswell à la basse électrique, à la batterie et aux percussions (“Najwa”, TUM CD 049). En février 2021, Wadada Leo Smith a été nommé l'un des 2021 USA Fellows par les United States Artists.

Milford Graves (1941-2021) était un batteur et percussionniste pionnier, artiste visuel et sculpteur, acupuncteur, herboriste, spécialiste des arts martiaux, inventeur, programmateur et enseignant. Milford Graves est né et a grandi dans le Queens à New York, où il a vécu jusqu'à son décès au début de 2021 d'une cardiomyopathie amyloïde diagnostiquée pour la première fois en 2018, dans la maison qui appartenait autrefois à sa grand-mère. Après avoir commencé sa carrière dans des groupes latins et afro-cubains, il s'est profondément impliqué dans la scène de l'avant-garde ou du free jazz de New York au début des années 1960 et, à partir de ce moment, a travaillé presque exclusivement dans cet idiome. Au début de sa carrière, Milford Graves s'est produit avec les saxophonistes Giuseppi Logan et Albert Ayler, les pianistes Paul Bley et Don Pullen, le guitariste Sonny Sharrock, le batteur Andrew Cyrille et le percussionniste Sunny Morgan, entre autres. Il a également rejoint l'un des groupes clés des années 1960, le New York Art Quartet, avec le saxophoniste John Tchicai, le tromboniste Roswell Rudd, le poète Amiri Baraka et d'autres. Après avoir rejoint la faculté du Bennington College pour une période de 39 ans (1973-2012), Graves ne s'est produit et enregistré qu'avec parcimonie, préférant enseigner la musicothérapie et la percussion à l’université et faire des recherches sur les rythmes du cœur humain dans sa maison de South Jamaica, dans le Queens. Néanmoins, il s’est produit et enregistre occasionnellement avec ses propres groupes et en tant qu'artiste solo. Ces dernières années, Milford Graves s'était également produit avec les saxophonistes David Murray, John Zorn et Anthony Braxton, entre autres. Il a enregistré un album en duo avec Bill Laswell en 2013 (“Space / Time・Redemption”, TUM CD 040).

Bill Laswell (né en 1955) a quitté la région de Detroit pour s'installer à New York à la fin des années 1970 et est rapidement devenu un élément important de la scène dite Downtown centrée sur l'East Village. Ses premiers groupes comprenaient The Zu Band et Material, qui combinaient des influences rock avec des expérimentations électroniques et de l'improvisation, et comptaient souvent des artistes invités de premier plan. En tant que producteur, Bill Laswell est peut-être plus connu pour ses collaborations avec le pianiste Herbie Hancock, qui ont débuté avec le single Rockit, récompensé par un Grammy Award, sur l'album “Future Shock”. Laswell a également produit d'innombrables autres albums, de Laurie Anderson à Mick Jagger, de Yoko Ono à Pharoah Sanders et des Last Poets aux musiciens Gnawa du Maroc. Le crédit de remixage le plus connu de Bill Laswell est peut-être celui de “Panthalassa”, un album qui reprend la musique de Miles Davis de sa période électrique. En tant que musicien, Laswell a continué à diriger et à participer à un certain nombre de groupes radicaux, dont Massacre, The Golden Palominos, Curlew, Last Exit, Praxis, Painkiller, Arcana et Method of Defiance. Il a également sorti deux enregistrements solo de basse. Avant “Sacred Ceremonies”, Laswell avait joué et enregistré avec Wadada Leo Smith (“Najwa”, TUM CD 049, en 2014) et Milford Graves (“Space / Time・Redemption”, TUM CD 040, en 2013).

