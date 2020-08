Vincent Peirani & Émile Parisien, l'étreinte du tango

Abrazo, c’est une étreinte, en espagnol. Tantôt enlacement de sa partenaire de danse, tantôt accolade fraternelle. Existe‐t‐il une meilleure image pour le duo composé de l'accordéoniste Vincent Peirani et du saxophoniste soprano Emile Parisien ?

Il y a probablement peu de musiciens qui se connaissent aussi bien que Vincent Peirani et Emile Parisien. Les deux hommes ont donné plus de 1000 concerts ensemble au cours des dix dernières années, dont plus de 600 en duo. Ils ont fait connaissance en 2010 dans le quartet du batteur Daniel Humair. C’est lors d’un concert en Corée avec ce dernier qu’ils ont eu également la possibilité de jouer en duo pour la première fois.

La première fois qu’ils tentèrent un duo fut peu engageante, selon les deux protagonistes : « un désastre ! ». Peu de temps après, dans un festival français, ils renouvellent l’expérience, et forment alors ce qui est probablement l'une des formations les plus extraordinaires du jazz européen d’aujourd’hui. "C'est comme un mariage", dit Vincent Peirani. « Avec des hauts et des bas, mais rien de plus normal !! Mais en ce moment, nous avons très envie de jouer ensemble. »

C’est en 2014, que sort leur premier album "Belle Époque", sur le label ACT. A partir de ce moment, tout va très vite. En quelques mois à peine, ils se retrouvent à jouer dans les plus grandes salles et festivals de France et d'Allemagne puis du monde entier – en Asie, en Amérique latine, aux États‐Unis, au Canada et dans toute l'Europe. Ainsi que dans des lieux classiques de renommée mondiale tels que les Philharmonies de Berlin, Hambourg, Essen et Vienne. Les prix internationaux tels que l'Echo Jazz, les Victoires du Jazz, le Prix allemand de la critique du disque et les nombreux prix de la critique des grands magazines de jazz ne se sont pas fait attendre.

"Belle Époque", était un hommage au saxophoniste soprano Sidney Bechet, l'une des grandes stars du jazz du début des années vingt et maître de la mélodie. Vincent Peirani et Emile Parisien ont mis près de six ans à imaginer la suite. "Abrazo" s’inspire non pas de l’œuvre d’un compositeur mais d’une forme d'art, d’une culture : le tango, son élégance, sa mélancolie et sa puissance rythmique et mélodique. Comme pour leur premier duo, Vincent Peirani et Emile Parisien ne jouent pas le matériel d’origine, mais ils en jouent. Des pièces de la plume de maîtres de l'influence sud‐américaine comme Astor Piazzolla, Tomás Gubitsch ou Xavier Cugat ne font qu'une part du répertoire.

Les compositions d’Émile Parisien et de Vincent Peirani évoluent dans l'esprit du tango, tout comme l'arrangement de Army Dreamers de Kate Bush, que Vincent Peirani admire profondément. Le morceau d'ouverture The Crave du pianiste et chef d'orchestre américain Jelly Roll Morton ‐ l'un des musiciens de jazz les plus influents du début du XXe siècle ‐ construit un pont audacieux avec l'album précédent. Il semble que "Abrazo", après "Belle Époque", soit la deuxième partie d'une suite, car en effet, les deux albums, entendus l'un après l'autre, s'entremêlent de façon étonnante.

Ce qui unit tous ces différents éléments est la profonde affinité que l’on ne peut qu’entendre entre Vincent Peirani et Emile Parisien. Elle naît de l’incroyable finesse de leurs interactions et de l’exceptionnelle approche novatrice qu’ils ont tous deux de leurs instruments. Quelque chose sonne ici de façon complètement magique. Il semble que les ingrédients de cette potion hypnotique pourraient venir de n'importe où : jazz traditionnel ou moderne, avant‐garde libre, classique, folklore, rock, électronique, musique nouvelle ou ancienne ‐ la soif de nouveauté, le désir d'aventure semblent insatiables.

C'est cette curiosité sans limite, ce désir de grandir ensemble et de gravir des échelons toujours nouveaux qui soudent le duo Vincent Peirani & Emile Parisien et le rendent totalement unique.

