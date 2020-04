The Village Vanguard Story (2/5) : une scène pour la cène

Une semaine au Village Vanguard. Aujourd'hui, les raisons d'une acoustique exceptionnelle.

Le Village Vanguard a été créé à New York en 1935 par Max Gordon, exactement là où il se trouve aujourd'hui, en bas de la 7ème Avenue (178 7th Avenue South). Il ferma une fois, en 2009, à la mort de Max Gordon : sa veuve Lorraine le rouvrit le lendemain ! Lorraine Gordon, qui, à 95 ans continue à venir écouter les concerts et saluer les musiciens depuis « sa » table à gauche de l’entrée, rouge à lèvre pimpant et sourire malicieux. En 2006 elle avait publié ses mémoires : « Alive at the Village Vanguard ».

Durant les vingt premières années, le Village Vanguard (prononcer Vangard) fut un lieu pluridisciplinaire où la musique côtoyait la poésie, la littérature, le vaudeville et le théâtre. Depuis 1956, il est tout simplement le club de jazz le plus iconique de la planète : en bas d’une volée de marche, une salle en triangle isocèle, rouge et verte, une trentaine de petites tables rondes, la scène dans l’angle. Les murs sont couverts de photos de ceux qui ont joué là, un véritable Gotha du jazz. Un tuba sort étrangement du mur de gauche, un bar au fond, à distance de la scène. Une dimension intime, une acoustique miraculeuse, une écoute attentive…

Plus de 200 enregistrements ont été réalisés là, dont nombre de sommets en état de grâce. Et tous les lundi, un rendez-vous immuable, celui d’un big band entassé sur la scène minuscule. Aujourd’hui, le Vanguard Jazz Orchestra qui a pris la suite de l’historique Thad Jones, Mel Lewis Orchestra. Un ouvrage de Dave Lisik et Eric Allen, publié cette année, relate cette histoire : «50 Years at the Village Vanguard» avec énormément de photos et de témoignages.

Alex Dutilh est allé rencontrer la fille de Max et Lorraine Gordon, Deborah Gordon et le manager du club, Jed Eisenman qui président désormais aux destinées du club. Cent anecdotes au passage. Qui donc n'a jamais joué chez eux, parmi les légendes du jazz ? Réponse simultanée : "God !"… Une semaine où Bill Evans va côtoyer John Coltrane, Sonny Rollins, Brad Mehldau, Art Pepper, Wynton Marsalis, Barbra Streisand… ou Martial Solal.

[première diffusion le 26 décembre 2017]

