Un Poco Loco, la conférence des oiseaux

Sans nostalgie et au plus près de l’âme vibrante de la musique de Bird, le trio Un poco loco réussit le pari d’ouvrir ces thèmes impérissables vers une nouvelle écoute que personne, sauf eux, n’avait imaginée. Elle s’impose, immédiatement, comme une évidence.

Au-delà de cette science de l’orchestration mise au service d’un rapport passionnel au répertoire de Charlie Parker, “Ornithologie”, qui paraît chez Umlaut/l’Autre Distribution, offre aussi l’opportunité d’entendre la complicité communicative d’un trio sachant sonner comme un orchestre aussi bien que comme un seul homme. De cette unité, ils tirent les ressources d’une musique faisant exploser dans le jeu les potentialités des timbres et des improvisations, obligeant chaque instrumentiste à se démultiplier dans une infinité de rôles et de vocabulaires.

Trio fondé en 2014, Un poco loco continue de (re)visiter son histoire personnelle du jazz, peut-être un peu folle mais surtout très libérée. Après l’éponyme “Un poco Loco” et “Feelin’ Pretty” consacré au West Side Story de Leonard Bernstein, Fidel Fourneyron (trombone), Sébastien Beliah (contrebasse) et Geoffroy Gesser (saxophone et clarinette) ont déjà imposé une identité musicale sans pareille. Ils y ont gagné un public ainsi qu’une reconnaissance critique unanime comme en témoigne leur sélection à Jazz Migration. Dans la lignée de cette jeune histoire déjà riche, ils se consacrent logiquement dans “Ornithologie” au répertoire de Charlie Parker.

Les compositions de Bird deviennent pour le trio aussi bien un héritage que d’innombrables occasions d’une appropriation nouvelle et passionnée de ces thèmes dont les possibles n’avaient pas été épuisés. “Ornithologie” anime une résurrection des solos légendaires de Parker en retrouvant leur évidence mélodique et leur swing éternellement actuel. Et leur esprit iconoclaste, puisqu’à la façon des boppers Un poco loco prend un plaisir intensément et musicalement libérateur à rediriger ces musiques vers une infinité d’autres directions : orchestration savante d’Anthropology où le trombone se glisse dans les pas de Parker avant de se faire section rythmique ; décomposition de Donna Lee dans un dialogue improvisé jubilatoire ; ou encore cet arrangement collectif d’Ah Leu Cha où un jeu de rôle complexe délivre pourtant l’évidence originelle d’un thème magnifié.

Où écouter Un poco loco

A Paris (75) vendredi 28 février à 20h à l'Atelier du Plateau

vendredi 28 février à 20h à l'Atelier du Plateau A Rouen (76) vendredi 10 avril à 20h à l'Etincelle

vendredi 10 avril à 20h à l'Etincelle A Auxerre (89) vendredi 17 avril à 12h30 au Silex - Jazz Club d'Auxerre dans le cadre du Jazz Club Sandwich

vendredi 17 avril à 12h30 au Silex - Jazz Club d'Auxerre dans le cadre du Jazz Club Sandwich A Coutances (50) vendredi 22 mai dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers

Fidel Fourneyron (trombone)

Geoffroy Gesser (saxophone, clarinette)

Sébastien Beliah (contrebasse)