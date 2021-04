Tower of Power, 50 ans de funk et de soul

“50 Years of Funk & Soul - Live at the Fox Theater” qui paraît chez Mack Avenue, capture la carrière légendaire de Tower of Power, avec des concerts à guichets fermés à Oakland en 2018, où ils interprètent toute la gamme de leurs tubes funk et soul.

Au sommaire aujourd'hui

Tower of Power à la Une

"Tower of Power toujours débordant de vitalité dans une orgie de funk et de soul... L’engagement du groupe, son travail acharné et son lien avec les fans à travers les années prouvent bien qu'une bonne idée est intemporelle" - NPR

Avec une histoire de plus de 50 ans, Tower of Power est une institution du funk depuis 1968, avec des tubes comme What is Hip, So Very Hard to Go, This Time It's Real et You're Still a Young Man. Ils ont aussi prêté leur couleur soul à des collaborations avec Santana, Grateful Dead, Elton John, Huey Lewis ou Justin Timberlake, parmi d’autres.

Disponibles sous la forme d'un coffret de 3 vinyles, d'un ensemble de 2 CD/1 DVD, d'un DVD autonome et d'une configuration audio numérique, ces performances historiques incluent les invités spéciaux, Chester Thompson, Lenny Pickett, Francis 'Rocco' Prestia, Bruce Conte et Ray Greene. PBS a célébré le 50e anniversaire avec une diffusion de 60 minutes du concert.

“Un groupe où les musiciens jouer les uns pour les autres, s'écoutant les uns les autres, imbriqués les uns dans les autres, un maillage parfait de brillance professionnelle”. - HiResMac (DE)

Cet album live et cette vidéo pleins d'entrain rappellent les joies communes de l'expérience musicale en direct, quelque chose qui a cruellement manqué au cours de cette année de pandémie. Pour une occasion aussi spéciale, Tower of Power a mis le paquet pour ces concerts dans sa ville natale, en complétant le groupe de base (dix musiciens et sa section de cuivres emblématique) par des cuivres supplémentaires et une section de cordes.

Depuis près de 50 ans, Tower of Power crée sa propre musique soul. Depuis 1968, le groupe se produit à guichets fermés lors de ses tournées mondiales annuelles. Le son de Tower peut être difficile à catégoriser, mais le leader et membre fondateur du groupe, Emilio Castillo, l'a qualifié de "Urban Soul Music".

La section rythmique de Tower crée un groove absolument unique. Le son du groupe et sa façon de tout aborder, de l'écriture et l'arrangement au mixage et à l'interprétation, est totalement personnelle. Si l'on ajoute à cela un chanteur exceptionnel, on obtient l'un des groupes de musiciens les plus emballants de la scène funk et soul.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)

Tower Power :

Emilio Castillo (saxophone ténor, voix)

Marcus Scott (voix)

Adolfo Acosta (trompette)

Sal Cracchiolo (trompette)

Tom Politzer (saxophone ténor)

Steven ‘Doc’ Kupka (saxophone baryton)

Jerry Cortez (guitare, voix)

Roger Smith (claviers)

Marc van Wageningen, Francis ‘Rocco’ Prestia (basse)

Dave Gribaldi (batterie)

Tower of Power Alumni :

Lenny Pickett (saxophone ténor)

Ray Greene (trombone)

Chester Thompson (orgue, clavinet)

Bruce Conte (guitare)

Invités :

Dave Eskridge (arrangements cuivres et cordes)

Melanie Jackson, Tony Lindsay (voix)