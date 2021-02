Tony Tixier, rencontres confinées

Le pianiste de jazz français Tony Tixier publie « I Am Human » en format vinyle chez Whirlwind. L’album a été enregistré chez lui pendant le confinement et Tony Tixier a invité sa « famille musicale » sur ce projet.

Au sommaire aujourd'hui

Tony Tixier à la Une

“Je respire et je ressens. Je suis un individu doté de ma propre paire d'yeux, ma propre paire d'oreilles. Ces singularités font de moi (quelqu')un. Un être humain parmi tous les autres. L'addition de chaque être qui respire dans le monde entier est la définition de la beauté. Nous sommes tous connectés, restons sensibles : je suis humain !” Tony Tixier

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jazz Ladies - The Singing Pianists 2/3

C’est au retour d’une tournée à travers les États-Unis, quand il s’est retrouvé confiné dans son appartement parisien, que Tony Tixier a élaboré ce nouveau projet. Deux éléments allaient jouer en sa faveur : d’une part le fait qu’il avait à sa disposition un tout nouveau piano et d’autre part il se trouvait que l’un de ses nouveaux voisins, David Freiss était ingénieur du son. Il est alors parti d’une idée simple : enregistrer une série de compositions, d’un seul jet, en une seule prise et les envoyer aux musiciens dont il se sentait le plus proche : son jumeau le violoniste Scott Tixier, le trompettiste Hermon Mehari, le contrebassiste Ben Leifer, le saxophoniste ténor Adrien Daoud et le saxophoniste alto Logan Richardson.

“Chaque morceau a été spécialement pensé pour chacun d’eux, tous des êtres dont je me sens particulièrement proche. Je leur ai envoyé la partie de piano le matin et avant la fin de l’après-midi ils m’avaient renvoyé leur contribution”, se souvient-il. Par exemple, Someone To Watch Over Me, la chanson immortalisée par Billie Holiday, met en valeur son empathie totale avec son frère Scott Tixier. “En tant qu’êtres humains, nous avons tous besoin que quelqu’un veille sur nous, explique-t-il. Et pour moi c’est mon frère jumeau, mon meilleur ami”. Chaque pièce est ainsi dédiée à un ami et l’ensemble permet de traverser toute une palette de registres émotionnels des relations humaines. Avant de contacter Logan Richardson, Tony s’est souvenu d’un morceau qu’ils adoraient jouer ensemble en tournée, When They Happen, qui s’achève sur une coda totalement libre : “Logan est toujours très créatif, c’est un visionnaire. On est une bande de dingos qui adore jouer ce que nous ressentons dans l’instant présent”. Chaque face du vinyle s’ouvre sur un solo de piano, comme en miroir. Si Leaking Life est une méditation sur le temps qui passe et la nécessité d’agir au quotidien, Humain est une réflexion de Tony Tixier sur sa propre identité : “Un autoportrait. Je ne me considère pas comme métis. Je suis 100% noir, 100% blanc, 100% humain”.

à réécouter AUDIO 1h émission Jazz Club Seamus Blake Quartet featuring Tony Tixier au Sunside

Pianiste, compositeur, artiste Yamaha, Tony Tixier a joué avec des musiciens majeurs, d'Andrea Bocelli, Alpha Blondy et Gregory Porter à Wallace Roney, Christian Scott, Seamus Blake, Logan Richardson, Etienne Charles ou Kendrick Scott... Il a joué sur certaines des plus grandes scènes du monde, notamment Radio City Music Hall, l'Apollo Theater NYC, le Tonight Show de Jimmy Fallon, le Blue Note de NYC, Jazz in Marciac, Jazz à Vienne et le légendaire Ronnie Scott’s à Londres.Il a fait la première partie d'Herbie Hancock au Festival Jazz en Tête de Clermont-Ferrand avec son frère jumeau, le violoniste Scott Tixier. Tony et Scott Tixier ont joué pour une commande de l'artiste Janet Cardiff et ont ainsi composé la musique de ce projet qui faisait partie du programme inaugural de la Fondation Louis Vuitton à Paris. En 2017, Tony Tixier est devenu ambassadeur de Hennessy VSOP et a écrit la musique de la nouvelle campagne en collaboration avec BJ The Chicago Kid. En 2018, son album en trio “Life of Sensitive Creature”s avec le bassiste Karl McComas-Reichl et le batteur Tommy Crane est sorti sur Whirlwind Recordings.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction A. Dutilh)