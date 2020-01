Toku, un japonais à Paris

“Toku in Paris” du trompettiste et chanteur japonais Toku, qui paraît chez Jazz Eleven, est son douzième album, le premier enregistré en Europe.

Chanteur et trompettiste de la scène japonaise, Toku a collaboré avec les grands du jazz sur les deux continents.

Parmi les collaborations de Toku, ces dernières années, on trouve Kenny Barron, Ron Carter, Chris Cheek, Lew Soloff ou Philippe Catherine, sans compter Cindy Lauper pour la pop. “Toku in Paris” qui paraît chez Jazz Eleven, présente son quintet européen “all star”, autour d’un répertoire original, avec Pierrick Pédron (saxophone alto), Giovanni Mirabassi (piano), Laurent Vernerey (contrebasse), Lukmil Perez (batterie), Thomas Bramerie (contrebasse), André Ceccarelli (batterie), et la chanteuse Sarah Lancman en invitée spéciale.

Cet album a été enregistré en juillet 2019 à Paris, dans un esprit fraternel, par des musiciens amoureux de la tradition jazz.

(extrait du communiqué de presse)

Toku a grandit en écoutant toutes sortes de musique, grâce à son père. Il a d’abord commencé à jouer du cornet, puis s’est mis à la trompette et au bugle. Au lycée, il a fait partie d’un groupe qui jouait principalement des reprises de chansons rock et pop. C’est lors d’un festival sur son campus qu’un batteur de jazz l’a entendu jouer une version de If Were a Bell de Miles Davis, et l’a invité à une jam session.

Toku déménage ensuite au Etats-Unis pour apprendre l’anglais, et fait partie d’un groupe de jazz avec son colocataire pianiste. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il commence à chanter au club Body & Soul. Il est ainsi repéré par un DJ de radio Tokyo, Rob Crocker, qui le conduit à signer chez Sony Music Records Inc.

Son premier album paraît en 2000, “Everything She Said”, produit par Rob Crocker. Il joue au Blue Note à Tokyo, puis au New Millenium Hall de l’Université de Séoul (Corée du Sud). En 2001, il sort son deuxième album “Bewitching”. En 2002, sa renommée grandit grâce à son interprétation de You are so Beautiful pour une publicité télévisée Hitachi, et son premier single Do-Ré-Mi pour une campagne publicitaire Odyssey de Honda. En 2001, il part en tournée avec Cyndi Lauper au Japon et joue sur son album. (d’après Wikipedia américain).

Toku’s Blog : https://ameblo.jp/toku-jazz/

