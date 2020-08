Tigran Hamasyan, l'invitation au voyage intérieur

Au sommaire aujourd'hui

Tigran Hamasyan à la Une

"Un pianiste phénoménal, un artiste irrépressible, un expérimentateur prometteur en matière de gadgets high-tech et un compositeur créatif de musique du monde" - The Guardian

“The Call Within” comprend dix compositions originales avec Evan Marien à la basse électrique et Arthur Hnatek à la batterie, ainsi que les invités spéciaux Tosin Abasi sur l'air arménien Vort x et Arenit Agbabian et Artyom Manukyan sur Our Film.

Produit par Tigran Hamasyan, “The Call Within” est un voyage dans le monde intérieur onirique de l'artiste, qui est aussi réaliste pour lui que son monde physique. Tigran, qui croit que "le moment de la création inconsciente est le moyen de se sentir conscient", précise : "Des secondes indiciblement longues de désir, de réalisation subliminale et surtout de joie remplissent le corps comme si une œuvre d'art, un poème ou une mélodie naissait dans ce monde sans raison apparente, mais seulement pour que l'humanité découvre ce qui est invisible : le mystère divin".

L'album s'inspire de l'intérêt que porte Hamasyan aux cartes de différentes époques, ainsi qu'à la poésie, aux histoires et légendes populaires arméniennes chrétiennes et pré-chrétiennes, à l'astrologie, à la géométrie, au design arménien ancien, aux gravures rupestres et aux lignes de démarcation entre la réalité historique et le monde imaginaire.

Tigran Hamasyan a commencé à jouer du piano à l'âge de trois ans et s'est produit dans des festivals et des concours dès l'âge de onze ans, remportant le concours de piano du Festival de jazz de Montreux en 2003. Il a sorti son premier album, “World Passion”, en 2005 à l'âge de dix-sept ans. L'année suivante, il a remporté la prestigieuse Thelonious Monk Competition. Ses autres albums comprennent “New Era”, “Red Hail”, “A Fable”, pour lequel il a reçu une Victoire de la Musique ; “Shadow Theater” ; et “Luys i Luso”. Son premier album chez Nonesuch, “Mockroot” (2015), a remporté le prix Echo Jazz en Allemagne ; les enregistrements suivants pour le label comprennent “An Ancient Observer” (2017) et le EP qui l'accompagne, “For Gyumri” (2018). En plus des prix et des éloges de la critique, Tigran Hamasyan a reçu les témoignages d’admiration de Chick Corea, Herbie Hancock et Brad Mehldau.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)