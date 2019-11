Thomas Galliano, débuts avec tambours et trompette

Au sommaire aujourd'hui

Pour ce premier album, « Walking Towards The Unknow », le batteur Thomas Galliano propose une immersion dans l’un des berceaux du jazz, les morceaux dévoilent cette énergie si particulière propre à New York. Car c’est bien là que Thomas nous emmène, au coeur de « la ville qui ne dort jamais ».

Enregistré en quintet, l’album raconte avant tout l’expérience de l’artiste : son arrivée dans la capitale du jazz, de devoir faire ses preuves parmi les meilleurs musiciens du monde. Ces morceaux, vibrants d’intensité, reflètent la reconnaissance de Thomas Galliano par la scène jazz new-yorkaise. A commencer par Myron Walden, le célèbre saxophoniste dont il admire la musicalité et qui a produit l’album, de l’enregistrement jusqu’aux arrangements. Dans un souci de fidélité aux sonorités de la « Big Apple », Thomas a tenu à écrire et enregistrer son album à New York. Pour jouer à ses côtés, il a choisi Luques Curtis et Peter Slavov à la basse, Victor Gould au piano, Philip Dizack et Josh Evans à la trompette.

La rencontre entre Thomas Galliano et le jazz n’est pas le fruit du hasard. Né en 1983 à Nice, le jeune batteur a toujours évolué dans un univers riche d’influences musicales. Son père est guitariste et lui fait côtoyer l’univers attractif des répétitions et des concerts. A la maison, «Heavy Weather», l’album du groupe Weather Report, tourne en boucle. Sa mère, est l’une des voix de la radio musicale FIP.

Très tôt, Thomas Galliano va découvrir les musiques de Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane et avec émotion, son maître le batteur Elvin Jones qui rencontrera lors d’un concert au Nice Jazz Festival. Ce fut une rencontre forte, qui créa un lien profond. Elvin lui offrira ses propres baguettes, lui ouvrant ainsi la voie.

De plus en plus fasciné par la batterie, il entre à l’âge de sept ans au Conservatoire de Nice.

C’est là qu’il va commencer les percussions classiques telles que la caisse claire, le xylophone et les timbales avec l’éminent professeur Jacques Carré. Une fois achevé son cursus classique est toujours insatiable de musique, il intégrera le département jazz du Conservatoire de Nice pour suivre l’enseignement du professeur de batterie Jean-Paul Ceccarelli. Il perfectionnera son instrument de prédilection auprès du batteur Jean-Luc Dana.

En 2002, Thomas a 19 ans. A cette époque, il multiplie les allers-retours entre Nice et Paris pour étudier avec le percussionniste Gérard Carocci et le batteur Mokhtar Samba. Après avoir acquis de la maturité, il rejoint son père sur scène pour marquer le début de sa carrière. Quelques années plus tard, Thomas est engagé pour une tournée en Italie avec le saxophoniste Paul Jeffrey que l’on a pu entendre dans le quartet de Thelonious Monk puis avec Clark Terry, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton ou B.B King. Il a aussi été l'arrangeur de certains disques de Charles Mingus. Paul Jeffrey l’invite ensuite à New York. C’est à cette occasion que Thomas Galliano découvre la ville et s’en imprègne. Très vite, c’est le coup de coeur et il décide d’y effectuer plusieurs séjours.

Mais une rencontre va particulièrement compter : pendant que Thomas joue lors d’un concert, Roy Hargrove est présent. Depuis le côté de la scène, le célèbre trompettiste américain l’observe, l’encourage et le complimente sur son jeu. C’est ce moment capital qui va décider Thomas à prendre un tournant dans sa carrière. En 2011, il décide de s’installer à New York pour de bon.

Pendant 6 ans, le niçois y multiplie les concerts, Depuis il a partagé la scène avec des musiciens respectables tels que JD Allen, Rick Margitza, Dezron Douglas, Eric Legnini, Pierre De Bethmann, Eric Wyatt, Emanuele Cisi, Logan Richardson, Habib Faye, Ablaye Cissoko, Stacy Dillard, Benito Gonzalez, Ed Cherry, Romain Pilon et d'autres.

Son album « Walking Towards The Unknow » marque définitivement un adoubement musical, celui de la persévérance mais surtout du talent de Thomas Galliano.

Myron Walden (saxophone ténor)

Victor Gould (piano)

Luques Curtis (contrebasse)

Josh Evans(trompette)

Invités :

Philip Dizack (trompette)

Peter Slavov (contrebasse)

illspokinn (MC)

Où écouter Thomas Galliano

A Paris (75) samedi 14 décembre à 19h30 & 21h45 au Duc des Lombards

Illyes Ferfera (saxophone alto)

Vincent Bourgeyx (piano)

Yoni Zelnik (contrebasse)

Thomas Galliano (batterie)