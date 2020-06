Thierry Maillard, Zappa le Father of Inspiration

Encouragé par l’enthousiasme avec lequel son premier big band a été reçu, Thierry Maillard s’embarque, muni d’une boussole zappaïenne, dans une aventure plus folle que toutes celles qu’il a menées ces dix dernières années Une synthèse.

Au sommaire aujourd'hui

Thierry Maillard à la Une

Thierry Maillard peut être fier de ce clin d’œil appuyé vers le musicien qui l’a autant marqué, dont il restitue la signature rythmique à plusieurs reprises sur l’album “Zappa Forever” qui paraît chez Ilona/L’Autre Distribution. Son ambition ? Emmener ce big band sur les routes d’ici à l’horizon 2022. « Ce disque réunit une somme de musique que j’aurais pu disperser sur plusieurs albums, cela mérite bien que je m’y attarde deux bonnes années ! »

Nouvel album de Skokiaan Brass Band article Skokiaan Brass Band - The French Touch

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Tadao Sawai - Jazz Rock

Vente en ligne de la collection des archives musicales de André Francis article Vente en ligne de la collection des archives musicales de André Francis

Noubel album de Alain Angeli & Toultoutim article Alain Angeli & Toultoutim - Destination inconnue

Stan Getz s'accorde article Stan Getz s'accorde

Nouvel album de Antti Lötjönen article Antti Lötjönen - Quintet East

La vocaliste Leïla Martial lance un appel pour une écologie de la musique vivante émission Classique info Classique info du mardi 16 juin 2020

Pianiste, compositeur et arrangeur, Thierry Maillard a longtemps cultivé un rêve : celui d’enregistrer avec des grandes formations. En 2018, cet aventurier qui n’a pas froid aux yeux a assemblé son premier big band, pour un album salué à juste titre, “Pursuit of Happiness”. Non content d’avoir repoussé les limites de sa musique, il a décidé d’aller encore plus loin sur sa nouvelle production. « J’ai voulu proposer quelque chose de plus fort et de plus fou » explique-t-il. Le résultat ? “Zappa Forever”, un double album aussi gonflé qu’abouti, inspiré par l’inclassable américain disparu en 1993. «J’ai découvert sa musique à l’âge de 14-15 ans par l’intermédiaire d’un copain guitariste qui écoutait aussi bien Led Zeppelin que Queen ou Frank Zappa. » Le pianiste chope définitivement le virus après avoir entendu les œuvres instrumentales du maître dirigées par Pierre Boulez. « Jamais un guitariste, chanteur et compositeur issu du rock n’est allé aussi loin » s’enflamme Thierry Maillard, qui tire là une grande inspiration pour son propre travail.

Plus de trois décennies plus tard, “Zappa Forever” atteste de la singularité de ce pianiste au pedigree aussi jazz que classique qui a décidé voici quelques années d’explorer le binaire avec la même gourmandise. « J’ai souvent été en marge à cause de cela » explique-t-il aujourd’hui.

« J’ai pensé à Frank Zappa en composant l’album, tout en choisissant de rester sur les souvenirs que j’avais de son œuvre plutôt que de la réécouter. Sa musique est bien ancrée en moi » confie le musicien. Pour lui, “Zappa Forever” représente une manière d’aboutissement artistique. « Nous avons essayé de créer une communauté de musiciens comme il en existait dans les années 1970. Tant qu’à jouer une musique difficile, autant le faire avec un bon esprit. » Pour ce faire, Thierry Maillard élargit son big band à 16 musiciens, s’adjoignant les services de 3 trombones, 3 trompettes et 5 saxophones. « J’avais aussi envie d’intégrer quelques instruments classiques comme la clarinette ou la flûte. Et il me fallait des marimbas et un vibraphone, si essentiels chez Zappa. » Avec l’ajout de sept invités (Camille Bertault et David Linx, chant ; Chris Potter, sax ténor ; Gilad Hekselman, guitare ; Stéphane Belmondo, bugle ; Franck Tortiller, marimba et vibraphone ; Rhani Krija, percussions) l’ensemble passe à 23 instrumentistes et part enregistrer chez Philippe Gaillot, dans son fameux studio de Pompignan (Gard). « Chacun s’est investi à fond dans le projet, au rythme de deux titres par jour » L’osmose instrumentale est à son acmé pendant les cinq jours de prises effectuées en août dernier à l’issue de plusieurs mois d’une exigeante préparation en amont. De 9h30 à 19h chaque jour, dopés par de bons petits plats et de vins assortis, les musiciens apportent une contribution décisive. «J’apporte la matière brute et chacun vient avec sa personnalité. D’autant plus lorsqu’il s’agit de solistes aussi reconnus que les invités de l’album, des gens irremplaçables.»

Morceau d’ouverture, Zappa Forever, long de près de 14 minutes, donne le ton de cet album à la folie virtuose, à mille lieues du conservatisme de la musique actuelle. L’audace et l’humour se prolongent sur la durée d’un double album, format aussi inattendu que réjouissant de nos jours. « J’ai décidé d’aller au bout du projet » confirme ainsi Thierry Maillard, compositeur, arrangeur et pianiste de cette œuvre superlative qui risque fort de détonner dans le paysage musical. Très dense, la musique prend des détours lyriques sans jamais perdre de vue le goût de la provocation d’un artiste résolument inclassable au sein de la scène jazz française. « Celle-ci me vient de Zappa lui-même, qui était autant révolutionnaire dans son apparence, dans ses textes que dans ses compositions».

Aujourd’hui, 25 ans après sa disparition, son génie ne fait plus l’ombre d’un doute.

(extrait du communiqué de presse)

Le Big Band

Julien Alour, Claude Égéa, Renaud Gensane (trompette)

Sébastien Llado, Daniel Zimmermann (trombone)

Lionel Segui (trombone basse)

Christophe Zoogonès (flûte)

Christelle Raquillet (flûte, piccolo)

Stéphane Chausse (clarinette sib, clarinette basse, Ewi)

Baptiste Herbin (saxophone alto)

Vincent Mascart (saxophone ténor, saxophonesoprano)

Samy Thiébault (saxophone ténor)

Lucas Saint-Cricq (saxophone baryton, saxophone alto)

Thierry Maillard (piano, arrangements, composition)

Hadrien Féraud (basse)

Yoann Schmidt (batterie)

Invités :

Stéphane Belmondo (bugle)

Chris Potter (saxophone ténor)

Gilad Hekselman (guitare)

Franck Tortiller (marimba, vibraphone)

Rhani Krija (percussions)

Camille Bertault, David Linx (voix)

Où écouter Zappa Forever

A Paris (75) mercredi 27 et jeudi 28 janvier 2021 à 21h au Studio de l"Ermitage

Programmation musicale

18h06 - Thierry Maillard Big Band « Zappa Forever »

Zappa Forever (Thierry Maillard)

Julien Alour, Claude Égéa, Renaud Gensane (trompette), Sébastien Llado, Daniel Zimmermann (trombone), Lionel Segui (trombone basse), Christophe Zoogonès (flûte), Christelle Raquillet (flûte, piccolo), Stéphane Chausse (clarinette sib, clarinette basse, Ewi), Baptiste Herbin (saxophone alto), Vincent Mascart (saxophone ténor, saxophonesoprano), Samy Thiébault (saxophone ténor), Lucas Saint-Cricq (saxophone baryton, saxophone alto), Thierry Maillard (piano, arrangements, composition), Hadrien Féraud (basse) Yoann Schmidt (batterie), Stéphane Belmondo (bugle), Chris Potter (saxophone ténor), Gilad Hekselman (guitare), Franck Tortiller (marimba, vibraphone), Rhani Krija (percussions), Camille Bertault, David Linx (voix)

Ilona 3521383453834

18h23 - Skokiaan Brass Band « The French Touch »

Skoki Mojo (François Rigaldiès)

Félicien Bouchot, Christophe Métra, Vincent Stéphan (trompette), Pierre Baldy Moulinier, Jean Crozat (trombone), François Rigaldiès (saxophone ténor, voix), Fred Gardette (saxophone baryton), Christophe Garaboux (sousaphone), Christophe Durand (caisse claire), Philippe Bostvironnois (grosse caisse), Kevin Louis (trompette), Cindy Pooch (voix), Lisa Caldognetto (voix)

Obstinato ADME011

18h30 - Tadao Sawai « Jazz Rock »

Soran Bushi (Tadao Sawai)

Tadao Sawai, Kazue Sawai (koto), Hozan Yamamoto (shakuhachi), Takehisa Suzuki (trompette), Tadataka Nakazawa (trombone), Jake H. Concepcion (saxophone alto), Norio Maeda (piano, arrangements), Sadanori Nakamure (guitare), Tatsuro Takimoto (contrebasse), Takeshi Inomata (batterie), Osamu Nakajima (percussions)

Mr. Bongo 204

18h36 - Alain Angeli, Toultoutim « Destination inconnue »

Destination inconnue (Alain Angeli)

Alain Angeli (saxophone alto), Xavier Faro (piano), Laurent Guitton (tuba), Alain Laspeyres (batterie)

Autoprod ANG2019/2

18h45 - Getz « People Time »

Tuning (Stan Getz)

Stan Getz (saxophone ténor), Kenny Barron (piano)

EmArcy 600753210161

18h46 - Stan Getz « People Time »

You Stepped Out Of A Dream (Nacio Herb Brown, Gus Kahn)

Sten Getz (saxophone ténor), Kenny Barron (piano)

EmArcy 600753210161

18h55 - Antti Lötjönen « Quintet East »

Mary Hartman, Mary Hartman (Antti Lötjönen)

Verneri Pohjola (trompette, trompette de poche), Mikko Innanen (saxophone alto), Jussi Kannaste (saxophone ténor), Antti Lötjönen (contrebasse), Joonas Riippa (batterie)

We Jazz 22