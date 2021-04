Thierry Maillard, l'invitation à la ballade

Le pianiste et compositeur Thierry Maillard réunit le légendaire batteur André Ceccarelli et le contrebassiste Thomas Bramerie et nous convie à de délicates et envoûtantes ballades. Parution chez NoMadMusic / Pias le 30 avril.

« De mon travail, on retient sans doute plus facilement les compositions fournies, la complexité d’écriture, l’énergie volcanique presque colérique de mes titres (et de mon être) plutôt que les belles mélodies romantiques. Avec ce disque, j’ai voulu révéler ma face cachée, mettre mon cœur et mes sentiments au service de la musique. Tel un fil d’Ariane, il retrace ma vie musicale et rassemble les plus belles ballades égrenées dans mes différents enregistrements. L’idée d’un album épuré, dédié à la musicalité et ayant pour seul et unique objectif l’émotion à l’état pur me hantait depuis longtemps. André Ceccarelli et Thomas Bramerie se sont imposés comme des partenaires de choix pour ce projet de l’âme." Thierry Maillard

Thierry Maillard est un aventurier de la musique que Michel Petrucciani n'avait pas manqué de repérer très tôt. Pianiste, compositeur, arrangeur, c'est à 8 ans qu’il commence la musique. A 14 ans, il entre à l'Ecole Normale de Musique de Paris, en classe d'harmonie, contrepoint, de piano et d'accordéon, et obtient son diplôme d'enseignement à 17 ans.Compositeur et orchestrateur acharné, il a ainsi enregistré 19 albums en tant que leader. De formation classique, il découvrira rapidement le jazz et sa liberté d'expression à la fin de ses études. Dès lors, il dévoilera un nouveau genre musical empreint de son vécu, de ses rencontres, où se mêlent harmonieusement écriture classique, jazz et musiques du monde.

Musicien passionné, il collabore avec de grands noms du jazz tels que Biréli Lagrène, Dennis Chambers, John Patitucci, Chris Minh Doky, Bobby Shew, Michel Portal, André Ceccarelli, Bernard Lubat, Didier Lockwood, Dominique Di Piazza, Matthew Garrison… Son amour pour les cordes et l'orchestration le conduiront naturellement à associer au jeu du trio jazz celui des cordes, et ce à 3 reprises. Évidence et but ultime pour Thierry Maillard, collaborer avec un orchestre philharmonique au complet ! Ce fût chose faite en avril 2015 avec l’Orchestre Philharmonique de Prague. Musicien et compositeur sans limite ni frontière, Thierry Maillard n’a pas peur des changements de cap musicaux radicaux. Il navigue ainsi du jeu grandiose entre orchestre classique, trio et piano solo. En 2017 sort l’album “Alone” en piano solo : un hommage vibrant à trois géants : Brassens, Brel, Ferré. En 2018, il réalise un rêve et forme le Thierry Maillard Big Band et produit l'album "Pursuit of Happiness ». Un second album du Thierry Maillard Big Band sort au mois de juin 2020 « Zappa Forever" avec 23 musiciens.

