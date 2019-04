Thierry Eliez, l'impro prolixe

Au sommaire aujourd'hui

Thierry Eliez est considéré parmi « les meilleurs pianistes de jazz au monde » par Michel Legrand …

Loin des projecteurs médiatiques, Thierry Eliez a pourtant un parcours impressionnant. Il a notamment accompagné Horace Silver, Jaco Pastorius, Jimmy Smith, Aretha Franklin, David Sanchez, James Moody, Ron Carter, Terri Lyne Carrington, Gary Novak, Ali Jackson Jr … Il multiplie les participations et intervient sur de nombreuses musiques de films (de François Favrat, Luc Besson, Cécile Telerman…) et pour Claude Nougaro, Charles Aznavour, Roberto Alagna, Catherine Lara, Henri Salvador, Muriel Robin, Dimitri from Paris, Christophe, Alain Chamfort, Natalie Dessay, pour ne citer qu’eux.

Co‐fondateur du Ceccarelli Trio (Victoire de la Musique et Prix Django D’or), complice et arrangeur de la chanteuse Dee Dee Bridgewater, pendant 14 ans, il parcourt les plus grandes scènes du monde du Carnegie Hall au Blue Note de Tokyo. Thierry Eliez est devenu un pianiste majeur du jazz français et de l’improvisation libre, reconnu par tous.

Après 35 ans de carrière, en 2017, il se décide à sortir son propre album, un premier opus en solo « Improse », une série d'improvisations surréalistes et impromptues, création d’histoires éphémères, adaptant le concept d’écriture automatique cher aux surréalistes à la composition musicale spontanée. D'une imagination hors norme, Thierry Eliez, nous permet enfin de découvrir la face cachée magistrale et pianistique de sa personnalité, qui restait jusqu'alors discrète à nos oreilles.

Mais à peine sorti de ce dialogue improvisé en huis‐clos avec son piano, le désir de se lancer dans une discussion effervescente élargie s’impose. Le pianiste invite alors sur scène son complice et parrain musical André Ceccarelli et le jeune Ivan Gélugne, découvert dans le quartet d’Emile Parisien, pour explorer de nouvelles « extensions » à ce répertoire composé sur l’instant.

La finesse et l’élégance du batteur, pour qui la connaissance de la musique n’a aucune limite, associée au lyrisme décalé du contrebassiste permettent l’élaboration d’une nouvelle texture musicale. Le son de ce trio, aussi limpide que complexe, s’épanouit autant dans l’abstraction, que dans la poésie figurative.

Né à Arcachon, Thierry Eliez se consacre très jeune au piano, instrument inné pour cet enfant surdoué, avide de musique. Hypnotisé par les claviers dès l’âge de 4 ans, les doigts immédiatement accrochés aux touches, relevant toutes les mélodies et accords à l’oreille… l’improvisation devient, année après année, le mode d’expression essentiel du jeune prodige. C’est en découvrant l’organiste Rhoda Scott qu’il se met à étudier l’orgue Hammond en parallèle. Plongé dans ces deux instruments, il se précipite dès l’école finie pour composer ses premières pièces à partir d’improvisations libres à 7 ans. Commençant par de petites pièces pour piano, il découvre le rock progressif et écrit de longues suites instrumentales progressives.

Il devient musicien professionnel dès 17 ans, remplaçant Bernard Lubat au pied levé et donnant de nombreux concerts dans le sud‐ouest. A 21 ans, Didier Lockwood fait appel à lui pour enregistrer l’album «1234». Il tournera avec lui durant 3 ans et se liera avec ses aînés André Ceccarelli et Jean‐Marc Jafet. Cette collaboration mènera à la création du fameux Ceccarelli Trio. Thierry Eliez, collaborera ensuite durant 14 ans avec Dee Dee Bridgewater en tant que pianiste, directeur musical et arrangeur.

Après avoir mis son talent au service des autres, il se lance dans ses propres aventures plus personnelles forcément. D’abord il y a une relecture acoustique de la musique du compositeur de musique progressive anglais Keith Emerson lors d’un concert enregistré qui fera le tour du monde et donnera lieu à la tournée Keith Enigma (2018/2019). En 2017, Il prend la direction artistique d’un livre-disque d’éveil au jazz pour les bébés, en duo avec Ceilin Poggi, « Berceuses et Balladines Jazz » (Editions Didier Jeunesse). Et =oujours en 2017, il enregistre « Improse », son premier album solo (sorti la même année sur le Label Dood / L’Autre Distribution) suivie aujourd’hui d’ « Improse Extended » avec André Ceccarelli et Ivan Gélugne.

