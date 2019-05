Théo Girard, Rabih Abou-Khalil, Avishai Cohen, Elina Duni et Denis Le Bas à Jazz Sous les Pommiers

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct de Jazz Sous les Pommiers à Coutances (50)

Invités :

Théo Girard , contrebassiste, compositeur

, contrebassiste, compositeur Rabih Abou Khalil , oudiste, compositeur

, oudiste, compositeur Avishai Cohen , trompettiste, compositeur

, trompettiste, compositeur Elina Duni , chanteuse, compositrice

, chanteuse, compositrice Denis Le Bas , directeur du festival

, directeur du festival Michel Dubourg, animateur jazz France Bleu

Voir le concert en direct de Rabih Abou-Khalil à 21h15

à réécouter événement La 38e édition du festival Jazz sous les Pommiers fait son retour du 24 mai au 1er juin

Programmation musicale

Rabih Abou-Khalil « The Flood and the Fate of the Fish »

Sometimes You're Loveable (Rabih Abou-Khalil)

Enja

SFJazz Collective « Live : SFJazz Center 2018 »

One Note Samba (Antonio Carlos Jobim)

SFJazz 666449031694

Théo Girard « Pensées Rotatives »

La Traversée du pont par le chameau (Théo Girard)

Autoprod

Alfredo Rodriguez « The Invasion Pärade »

Cubismo (Alfredo Rodriguez)

Mack Avenue 1079

Elina Duni « Matanë malit »

Ra kambana (Trad Albanie)

ECM 2277

Pierrick Pédron « Unknown »

A Broken Reed (Pierrick Pédron)

Crescendo 5772624