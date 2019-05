Theo Croker au pays des étoiles

Au sommaire aujourd'hui

Theo Croker à la Une

« La musique peut être intellectuelle, incroyablement sexuelle et amusante, et tout ça en même temps », indique Theo. « Elle peut aussi contenir un message. Je veux m’adresser à tous ces sentiments. Cet album est supposé inspirer les autres à s’accepter, eux et la communauté. En tant que citoyens du monde, nous pouvons tous faire partie de la Star People Nation… ».

3 invitations pour 2 à gagner pour la soirée Count Basie vendredi 17 mai à 20h30 au cinéma Le Balzac à Paris (75) dans le cadre du festival Jazz & Images. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Carmen McRae - Milestones of a Jazz Legend

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Paolo Fresu “Carpe Diem” + Orbit samedi 18 mai à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de samedi 18 mai à 20h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio à dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Butcher Brown mardi 21 mai à 21h au New Morning à Paris (75). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de mardi 21 mai à 21h au New Morning à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Naïssam Jalal “Quest Of The Invisible” samedi 25 mai à 21h au Café de la Maison du Peuple - la Fraternelle à Saint-Claude (39). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Du swinguant The Messenger au explorations rythmiques de Alkebulan, en passant par le soulful et hip Understand Yourself (feat. Chronixx), qui mélange percussions africaines, cuivres américains et saveurs caribéennes, « Star People Nation » - le troisième album de Croker – met en avant le trompettiste, producteur, arrangeur, compositeur et multi-instrumentiste à son état le plus pur, le plus poétique, le plus passionné et le plus puissant.

« Escape Velocity » était un voyage spirituel », explique Crocker. « Star People Nation » est une renaissance. J’avais en tête des objectifs bien précis en créant cet album. En tant que musicien, je souhaitais atteindre un certain niveau technique. L’album avait aussi besoin d’uneclarté de sonidentique à celle d’un album de musique électronique ou de pop, où le son est limpide mais intense. Il avait aussi besoindu groove et de l’énergiedu hip hop et du rap ; de lasensualitéet de la couleur du R&B ; et del’harmonie, de la profondeur, de la stimulation et de la subtilitédu jazz. Je voulais qu’il fasse ressentir des paysages terrestres, cosmiques, urbains et sauvages à la fois. Pour y arriver, je me suis complètement mis à nu ».

Produit par Theo lui-même, l’album le voit exprimer son talent à la trompette, mais aussi aux claviers, à la programmation ou encore aux chœurs. À ses côtés se tiennent également Irwin Hall (saxophone), Michael King (piano, claviers), Eric Wheeler (basse) et Kassa Overall (batterie, percussions), tandis que les invités Rose Gold, ELEW, Eric Harland et Chronixx viennent compléter le line-up de l’album.

« La musique peut être intellectuelle, incroyablement sexuelle et amusante, et tout ça en même temps », indique Theo. « Elle peut aussi contenir un message. Je veux m’adresser à tous ces sentiments. Cet album est supposé inspirer les autres à s’accepter, eux et la communauté. En tant que citoyens du monde, nous pouvons tous faire partie de la Star People Nation… ».

Theo Croker (production, trompette, samples, programmation, claviers, etc.)

Irwin Hall (saxophone)

Michael King (piano, claviers, etc.)

Eric Wheeler (basse)

Kassa Overall (batterie, percussions)

Theo Croker, né le 18 juillet 1985, est un trompettiste de jazz, chanteur et chef de fanfare originaire de Leesburg, en Floride. Il est le petit-fils du trompettiste Doc Cheatham, récompensé d’un Grammy Award. Âgé de 16 ans, Theo a rejoint la Douglas Anderson School of the Arts à Jacksonville, en Floride, où son talent n’est pas passé inaperçu parmi ses pairs et dans la scène locale. Inspiré par le virtuose de la trompette Donald Byrd, il a ensuite rejoint le Conservatoire d’Oberlin, en Ohio, où il a pu étudier avec les légendes du Jazz Gary Bartz, Robin Eubanks, Billy Hart, Wendell Logan, Marcus Belgrave et Dan Wall. En 2013, il retourne aux Etats-Unis après une période de 7 ans passés à Shanghai, en Chine, durant laquelle il a élargi son concept du jazz en y incorporant des genres étonnamment complémentaires, comme le R&B, le Hip Hop, le rock fusion et le blues. Cette même année, Théo rencontra et joua pour la première fois avec la grande prêtresse du Jazz Dee Dee Bridgewater, qui le prit sous son aile et produisit son premier album pour OKeh, Afro Physicist (sorti en 2014), suivi par l’album Escape Velocity (sorti en 2016), que le Wall Street Journal qualifia de « à la fois intemporel et en phase avec son époque ». Theo est actuellement basé à Los Angeles, en Californie.

Programmation musicale

Theo Croker « Star People Nation »

The Messenger (Theo Croker)

Okeh 19075893342

Theo Croker « Star People Nation »

Subconscious Flirtations and Titillations (Theo Croker)

Okeh 19075893342

Miles Davis « Star People »

Star on Cicely (Miles Davis)

Columbia 88697524922-49

Jean-Pierre Derouard « Swing Music and Co »

Misty (Erroll Garner)

Black & Blue 1073 2

Count Basie « Basie at Birdland »

Whirly Bird (Neal Hefti)

Roulette 600137

Carmen McRae « Milestones Of A Jazz Legend »

Blue Moon (Rodgers, Hart)

Membran 600508

Paolo Fresu « Carpe Diem »

Medley : Carpe Diem (Bebo Ferra)

Tuk Music 023

Butcher Brown « Camden Session »

Street Pharmacy (DJ Harrison)

Gearbox 1545

Or Bareket « 33 »

Still Searching (Or Bareket)

Yellowbird 7792