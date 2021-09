Theo Croker au futur antérieur

Tout voyage a besoin d'un guide. À travers la trompette, Theo Croker raconte dans son nouvel album “BLK2LIFE//A Future Pest” qui paraît chez Sony Masterworks, une histoire humaine ancrée dans une expérience intime.

"Ce disque a été composé comme une musique de film", explique Theo Croker. "Je veux que l'auditeur ait l'impression d'être dans le film". Véritable oratorio contemporain, les 13 titres de BLK2LIFE || A FUTURE PAST s'inspirent du voyage d’un héros oublié vers l'accomplissement de soi, dans les origines universelles de l’afro-identité. Le récit est une affirmation de l'identité créative du héros, qui explore les traditions du passé, leurs fondements dans le présent et les explorations potentielles dans le futur. Célébration sonore de l'afro-origine, BLK2LIFE || A FUTURE PAST est en définitive une reconquête de la culture, pour la culture.

Nommé aux GRAMMY Awards l’année dernière pour son album “Star People Nation”, l'artiste, producteur, compositeur, leader d'opinion, influenceur et créateur de tendances aux 20 millions de streams raconte des moments d'héroïsme, d'épreuves, d'éveil et d'apothéose. Ce voyage se déroule en technicolor sur son sixième album, BLK2LIFE || A FUTURE PAST, à paraître chez Sony Masterworks le 24 septembre prochain.

Theo Croker s'est lancé dans sa dernière odyssée musicale chez lui, après s’être élevé vers une nouvelle stratosphère avec "Star People Nation" en 2019, disque qui a obtenu une nomination dans la catégorie du "meilleur album instrumental contemporain'' aux 62e GRAMMY®️ Awards. En cours de route, Theo a prêté ses talents à de nombreux artistes, de J. Cole à Common, et s'est produit devant des publics du monde entier.

Immédiatement après les GRAMMY® Awards 2020, Theo est rentré chez lui pour rendre visite à sa mère à Leesburg, en Floride, lorsque la pandémie mondiale a annulé ses dates de tournée imminentes. "Je me suis retrouvé dans une immobilité totale pour la première fois de ma vie d'adulte. J'ai décidé d'embrasser l'incertitude en me confrontant à mon moi intérieur ".

Ce travail introspectif a conduit Theo Crocker à la vision de BLK2LIFE || A FUTURE PAST."Lorsque je suis revenu à la musique, j'ai ressenti un énorme changement", se souvient-il. "J'étais plein d'inspiration, ancré et connecté à mes origines". En se repliant sur lui-même, Theo a extrait une histoire universelle.

"Avec le titre et le projet, je fais une déclaration : "Je peux être un artiste avant d'être un artiste noir. Je peux être un musicien, un créateur et un producteur, sans catégorie."

Armé d'un piano Fender Rhodes cassé et de sa trompette, il a d'abord composé les 13 pistes de l'album sur du papier manuscrit avant de le produire sur son ordinateur portable. Ce processus a finalement servi de cadre sonore à la session d'enregistrement de cinq jours avec son groupe. "Mon groupe parcourt le monde ensemble depuis des années. En tant qu'unité, notre synergie nous permet de créer spontanément et sans effort comme un seul organisme."

Ce nouvel album est truffé de contributeurs et de collaborateurs. "Je voulais que différentes voix racontent les différents mouvements et couleurs que je présentais sur le plan instrumental". Ari Lennox, Charlotte Dos Santos, Gary Bartz, Iman Omari, Kassa Overall, Malaya et Wyclef Jean ont ainsi rejoint Croker sur ce nouveau projet. Cette synergie s’affirme au grand jour avec "HERO STOMP || A FUTURE PAST", titre phare de l’album, ou encore sur le single "State Of The Union 444 || BLK2THEFUTURE", une production galactique co-produite par Kassa Overall en featuring avec le légendaire co-fondateur des Fugees, Wyclef Jean.

Au final, Theo Croker n'est pas seulement notre guide dans BLK2LIFE - il est aussi le héros de l'histoire, à travers sa musique qui continue de toucher les gens en raison de sa magie sonore d’un autre monde. "Je renais en 2021", affirme Croker. « Je crois pleinement en moi en tant qu'artiste, en tant que créateur, en tant qu'ami, en tant que membre d'une famille et en tant qu'être humain. Je suis qui je suis et j'aime ça.

Cette musique, c'est moi. » (extrait du communiqué de presse)

Où écouter Theo Croker

A Saint-Etienne (42) samedi 16 octobre à 20h30 la Panassa (ex-Comédie) dans le cadre de Rhino Jazz(s)

samedi 16 octobre à 20h30 la Panassa (ex-Comédie) dans le cadre de Rhino Jazz(s) A Paris (75) du marci 02 au jeudi 04 novembre à 19h30 & 22h00 au Duc des Lombards

Theo Croker (trompette, voix, laptop, effets)

Mike King (claviers)

Eric Wheeler (basses)

Shekwaga Ode (batteries)