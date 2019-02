Théo Ceccaldi & Roberto Negro, le voyage en Italie

Au sommaire aujourd'hui

Roberto Negro et Théo Ceccaldi invités de Alex Dutilh

Le violoniste Théo Ceccaldi et le pianiste Roberto Negro avaient initié leur répertoire il y a quelques années avec “Danse de salon” qui revisitait et ré-arrangeait avec maestria, dans des petites pièces ciselées parfaitement originales, gavottes, menuets, gigues, quadrilles et autres mazurkas.

Cela pourrait être le décor du nouvel opus de ces deux musiciens emblématiques de la scène jazz européenne bien actuelle et totalement décomplexée. Tradition et modernité y font bon ménage et créent un assemblage virtuose, audacieux, qui ravit autant les oreilles qu’il ne bouscule les émotions.

Si l’on retrouve dans “Montevago” qui paraît le 1er mars chez Brouhaha/L’Autre Distribution, des réminiscences de tarantelle, habanera, voire de musique de rodéo, l’inspiration se fait plus libre et évoque même dans le titre Zodiac Poisson la tragique actualité des migrants. L’Italie de nouveau n’est pas bien loin… Mais ce qui fait également la force de ce nouveau répertoire c’est un magnifique travail sur le son. Chacun des deux musiciens triture les cordes de son instrument avec amour et virtuosité, qu’elles soient frappées, pincées, frottées, caressées ou contraintes, et l’envie d’en tirer les sonorités les plus singulières, comme s’il restait encore tout un monde à découvrir. L’exploration des timbres alliée à la richesse des compositions convient ainsi l’auditeur à ce que la musique a de plus noble, la capacité à émouvoir et à imaginer un monde meilleur.

Théo Ceccaldi

Élu « Révélation française de l’année 2014 » par Jazz Magazine, puis « Musicien Français de l’année 2016 », Théo Ceccaldi s’impose aujourd’hui avec sa Victoire du Jazz « Révélation de l’Année » comme l’une des voix les plus singulières de la nouvelle scène jazz européenne.Théo a véritablement trouvé sa voix en 2010 en créant un trio original faisant le lien entre la tradition chambriste occidentale et l’improvisation. Membre fondateur du bouillonnant collectif orléanais Tricollectif, le violoniste participe par ailleurs activement à une série de formations Européennes parmi lesquelles le Velvet Revolution de Daniel Erdmann, le trio In Love With, l’ONJ d’Olivier Benoit, le quatuor à cordes iXi.Par ailleurs, Théo compose et arrange pour le Grand Orchestre du Tricot, et se prête avec joie au jeu des invitations aux côtés de Joëlle Léandre, Louis Sclavis, Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, Michel Portal, Vincent Courtois, Daniel Humair, Paolo Fresu, Eve Risser ou Emile Parisien. En 2018, se concentre sur le détonnant projet Freaks. Des créatures survoltées, planantes, zappantes qui forment son tout nouveau combo psyché-Punk, avant de revenir dans 2 formules chambristes et acoustiques,Le duo avec le pianiste Roberto Negro, Montevago, ainsi que le nouveau programme du Théo Ceccaldi Trio, Django.

Roberto Negro

S’il est né à Turin de parents italiens c’est à Kinshasa, au Zaïre, dans un milieu francophone, que Roberto Negro a grandi et fait ses premières expériences musicales. Un début de parcours atypique pour ce pianiste qui aime à emprunter des chemins de traverse. Membre fondateur du foisonnant collectif orléanais Tricollectif, tout comme Théo Ceccaldi, il est multiplie les rencontres et les expérimentations interdisciplinaires, que ce soit avec le théâtre et notamment la compagnie les Veilleurs de la metteuse en scène Emilie Leroux, la poésie et la littérature congolaise, la vidéo pour son projet solo « Kings and Bastards ». Coup de coeur de l’académie Charles Cros 2017, il obtient en 2018 une Victoire du Jazz pour son album « Dadada » avec Emile Parisien et Michele Rabbia.

Théo Ceccaldi (violon)

Roberto Negro (piano)

Mathieu Pion (son)

